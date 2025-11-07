Reconocen a Puerto Vallarta como mejor destino de playa MICE

Conéctate con nosotros

Por segundo año consecutivo, Puerto Vallarta fue reconocido con la Medalla a la Excelencia en Meetings and Events 2025 en la categoría Destino de Playa, otorgada por la revista Latinoamérica ConvencioneS. Este reconocimiento reafirma su liderazgo como uno de los destinos más destacados del turismo de reuniones en México y Latinoamérica.

La publicación, especializada en la profesionalización de la industria de reuniones y eventos, distingue cada año a los destinos, recintos, hoteles y proveedores que impulsan el desarrollo del sector MICE en la región.

El galardón fue resultado de la Encuesta Anual a la Excelencia, en la que más de 800 meeting planners de congresos, convenciones y viajes de incentivo destacaron el liderazgo, la innovación y el compromiso con la calidad de Puerto Vallarta, ubicándolo entre los referentes más importantes del segmento.

La distinción fue entregada durante la vigésima sexta Gala Anual a la Excelencia en Meetings and Events, celebrada en la Ciudad de México, donde se reunieron los principales organizadores de eventos, proveedores y destinos turísticos de Latinoamérica. Los ganadores fueron seleccionados mediante un riguroso proceso de evaluación en el que meeting planners y proveedores reconocen mutuamente la excelencia en sus respectivos ámbitos.

Con este nuevo reconocimiento, Puerto Vallarta consolida su posición como un destino integral para la realización de congresos, convenciones y viajes de incentivo, gracias a su infraestructura de primer nivel, conectividad aérea con los principales mercados y una amplia oferta hotelera equipada para eventos.

El destino también cuenta con un Centro Internacional de Convenciones con tecnología de vanguardia y una sólida red de proveedores especializados, que en conjunto garantizan el éxito de cada encuentro.

Además de su capacidad operativa, la hospitalidad, seguridad, belleza natural y autenticidad cultural de Puerto Vallarta aportan un valor diferencial para los profesionales del sector MICE. La combinación de sus escenarios naturales con experiencias gastronómicas y de bienestar de alto nivel lo convierten en un destino ideal para crear eventos memorables.

La Medalla a la Excelencia 2025 confirma el reconocimiento de los expertos de la industria hacia Puerto Vallarta como el destino de playa líder en turismo de reuniones de Latinoamérica.

