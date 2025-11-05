Banco Sabadell impulsa el turismo de lujo en México con 300 mdd en branded residences

Banco Sabadell fortalece su liderazgo en financiamiento turístico en México al destinar 300 millones de dólares a proyectos de branded residences y desarrollos wellness durante los últimos tres años, con un valor total de inversión cercana a 500 millones de dólares.

Las iniciativas respaldadas por la institución se localizan en zonas estratégicas como Riviera Nayarit, Costa Mujeres y Los Cabos, consolidando la participación del banco en los segmentos de mayor crecimiento dentro del turismo nacional.

“En Banco Sabadell comprendemos que el turismo está en constante transformación. Por eso ofrecemos soluciones financieras a la medida, desde la adquisición y reposicionamiento de hoteles hasta el desarrollo de branded residences y proyectos wellness, con una visión de largo plazo que potencia el valor de cada proyecto y responde a un consumidor que exige personalización, exclusividad y bienestar”, señaló Manuel Muñoz, Head de Hotelería y Turismo de Banco Sabadell México.

Turismo de lujo y bienestar, motores de crecimiento

El mercado global de branded residences ha crecido 230% en la última década, y México se ha posicionado como uno de los principales destinos para este tipo de desarrollos. De acuerdo con Onirius Hospitality Advisors, la oferta de branded residences en el país aumentó 50% desde 2023, impulsada por el interés de inversionistas internacionales y la demanda de experiencias residenciales de alto valor.

Paralelamente, el turismo de bienestar se consolida como un segmento estratégico para la industria inmobiliaria y turística, con un valor de 12.1 mil millones de dólares en 2024 y una proyección de 20 mil millones para 2033, según datos del Global Wellness Institute.

Financiamiento especializado y visión a largo plazo

Con más de 15 años de experiencia en el sector, Banco Sabadell ha acompañado el desarrollo turístico de México mediante financiamientos flexibles y estructuras personalizadas que permiten a los desarrolladores optimizar recursos, mitigar riesgos y fortalecer su competitividad.

“México está marcando pauta internacional en branded residences y turismo wellness. Estos modelos redefinen la hospitalidad, atraen capital global y elevan los estándares turísticos. En Banco Sabadell combinamos nuestra experiencia internacional, innovación financiera y enfoque estratégico para acompañar a los inversionistas que impulsan esta transformación”, concluyó Muñoz.

Con esta estrategia, Banco Sabadell se consolida como un socio estratégico del turismo de lujo en México, apoyando proyectos que integran bienestar, sostenibilidad y alto valor inmobiliario, y fortaleciendo la posición del país como destino de clase mundial.