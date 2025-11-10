WTTC celebra el nombramiento de la nueva líder de ONU Turismo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) celebró el nombramiento de Shaikha Al Nowais como nueva Secretaria General de ONU Turismo, designación oficializada durante la 26ª Asamblea General del organismo.

La presidenta y CEO interina del WTTC, Gloria Guevara, destacó que este cambio marca el inicio de una nueva etapa de colaboración entre los sectores público y privado del turismo a nivel global.

“El WTTC felicita a Shaikha Al Nowais por su confirmación como Secretaria General de ONU Turismo. Este cargo tiene una relevancia fundamental para el futuro de los viajes y el turismo, y abre un nuevo capítulo de cooperación con nuestro Consejo”, expresó Guevara.

Asimismo, señaló que este fortalecimiento de vínculos permitirá impulsar el desarrollo, la innovación y la generación de empleo dentro de la industria, recordando que uno de cada tres nuevos puestos de trabajo en el mundo proviene de este sector.

“Tenemos mucho por hacer. Continuaremos trabajando para liberar todo el potencial del turismo, impulsar la creación de empleos y enfrentar los desafíos que podrían limitar su crecimiento. La nueva Secretaria General entiende las necesidades del sector privado y cuenta con todo nuestro apoyo”, agregó Guevara.

Con esta designación, el WTTC reafirma su compromiso con la cooperación global y la promoción de un turismo más sostenible, inclusivo y resiliente.