Michoacán supera los 10 millones de turistas en 2025 y rompe récord

Michoacán registró una afluencia histórica de 10 millones 635 mil 487 turistas y visitantes durante 2025, cifra que confirma la consolidación del estado como un referente turístico a nivel nacional e internacional, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario destacó que este resultado representó un incremento del 5.6 % en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 10 millones 066 mil 299 visitantes.

El crecimiento en la llegada de turistas estuvo acompañado de una derrama económica de 15 mil 230 millones de pesos, lo que significó un aumento del 6.18 % respecto al año anterior. Estos recursos beneficiaron de manera directa a hoteleros, restauranteros, guías turísticos y prestadores de servicios que forman parte de la cadena de valor del sector.

De acuerdo con datos del Observatorio Turístico de Michoacán, los visitantes provinieron de 13 países, entre los que destacan Canadá, Estados Unidos, China, España, Japón, Italia, Colombia, Alemania, Argentina, Reino Unido, Corea del Sur, Guatemala y Brasil. Además, se registró una afluencia constante de turistas de todas las entidades de la República Mexicana.

En cuanto a los medios de transporte utilizados, el Observatorio indicó que el 50 % de los visitantes se trasladó en automóvil particular, seguido del autobús con un 22 %. La renta de automóviles, autobuses y minivans representó el 15 %, mientras que la movilidad aérea alcanzó el 9 % y las motocicletas el 2 %.

Las cifras reflejan el impacto positivo de la promoción turística del estado, basada en su gastronomía, artesanías y destinos emblemáticos, elementos que fortalecieron la proyección de Michoacán como “el alma de México” durante 2025.

Para más información, se puede consultar el sitio oficial: visitmichoacan.com.mx.