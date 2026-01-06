Conéctate con nosotros

TURISMO

Michoacán supera los 10 millones de turistas en 2025 y rompe récord

TURISMO

Jalisco consolida su liderazgo turístico global rumbo a 2026

TURISMO

Estero El Salado, el pulmón natural que protege a Puerto Vallarta

TURISMO

Balfour Miami Beach se une a Registry Collection Hotels de Wyndham

TURISMO

Exploremos al Estilo Jalisco impulsa inclusión y turismo en 49 destinos

TURISMO

Guadalajara, destino ideal para celebrar las fiestas en hoteles

TURISMO

Cinco restaurantes imperdibles para comer en Mazamitla

TURISMO

Morelos fortalece su turismo en 2025 y alista proyectos para 2026

TURISMO

Baja California Sur mantiene el programa Embrace it en 2026

TURISMO

Temporada decembrina 2025 dejará más de 4,386 mdp en Jalisco

TURISMO

Michoacán supera los 10 millones de turistas en 2025 y rompe récord

Publicado

Hace 20 horas

en

Michoacán supera los 10 millones de turistas en 2025 y rompe récord

Michoacán registró una afluencia histórica de 10 millones 635 mil 487 turistas y visitantes durante 2025, cifra que confirma la consolidación del estado como un referente turístico a nivel nacional e internacional, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario destacó que este resultado representó un incremento del 5.6 % en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 10 millones 066 mil 299 visitantes.

El crecimiento en la llegada de turistas estuvo acompañado de una derrama económica de 15 mil 230 millones de pesos, lo que significó un aumento del 6.18 % respecto al año anterior. Estos recursos beneficiaron de manera directa a hoteleros, restauranteros, guías turísticos y prestadores de servicios que forman parte de la cadena de valor del sector.

De acuerdo con datos del Observatorio Turístico de Michoacán, los visitantes provinieron de 13 países, entre los que destacan Canadá, Estados Unidos, China, España, Japón, Italia, Colombia, Alemania, Argentina, Reino Unido, Corea del Sur, Guatemala y Brasil. Además, se registró una afluencia constante de turistas de todas las entidades de la República Mexicana.

En cuanto a los medios de transporte utilizados, el Observatorio indicó que el 50 % de los visitantes se trasladó en automóvil particular, seguido del autobús con un 22 %. La renta de automóviles, autobuses y minivans representó el 15 %, mientras que la movilidad aérea alcanzó el 9 % y las motocicletas el 2 %.

Las cifras reflejan el impacto positivo de la promoción turística del estado, basada en su gastronomía, artesanías y destinos emblemáticos, elementos que fortalecieron la proyección de Michoacán como “el alma de México” durante 2025.

Para más información, se puede consultar el sitio oficial: visitmichoacan.com.mx.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.