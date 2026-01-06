Jalisco consolida su liderazgo turístico global rumbo a 2026

Jalisco consolidará su posicionamiento como referente internacional del turismo en 2026 mediante una estrategia de promoción global que tendrá como ejes la participación en las ferias turísticas más importantes del mundo y la realización de la primera edición continental de ITB Americas, que se celebrará en el estado durante los próximos cinco años.

Tras seis décadas de historia, ITB Berlín (Internationale Tourismus-Börse) eligió a Jalisco como sede inaugural de ITB Americas, un hecho que marca un hito para la industria turística del continente y posiciona a la entidad como anfitriona de uno de los foros más influyentes del sector a nivel mundial.

Se estima que la edición 2026 de ITB Americas genere una derrama hotelera cercana a los 20 millones de pesos y una derrama turística aproximada de 240 millones de pesos, fortaleciendo la proyección internacional de Jalisco como destino líder en turismo de reuniones, negocios y experiencias culturales.

Estrategia internacional con visión de largo plazo

Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Turismo de Jalisco, encabezada por Michelle Fridman Hirsch, reforzará en 2026 la promoción del estado en ferias clave como FITUR Madrid, ANATO Bogotá, ITB Berlín, el Tianguis Turístico México en Acapulco y el World Travel Market (WTM) London, con el objetivo de firmar nuevos acuerdos internacionales, diversificar mercados emisores y proyectar la identidad cultural del estado.

Durante 2025, Jalisco ya sentó bases sólidas al participar en los principales foros del sector turístico a nivel global, una dinámica que se repetirá este año con una visión estratégica de consolidación y crecimiento.

Resultados destacados en ferias internacionales

En FITUR Madrid, una de las ferias más relevantes del turismo mundial, Jalisco presentó su riqueza cultural, gastronómica y patrimonial en uno de los stands más concurridos del evento. La delegación sostuvo más de 190 citas de negocio con empresas de 14 países, concretó convenios internacionales y presentó la política pública FILMA Jalisco.

Entre los principales logros destacó la confirmación de México como país socio de FITUR 2026, así como la proyección de Guadalajara como una de las sedes del Mundial de Futbol 2026.

En la Vitrina Turística ANATO, en Bogotá —el encuentro más importante del sector en Colombia y Sudamérica—, Jalisco presentó sus principales productos turísticos ante más de 55 mil profesionales del sector, con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes colombianos y fortalecer alianzas con agencias mayoristas. Esta participación también permitió ampliar la proyección hacia mercados como Argentina, Brasil, Perú y Ecuador.

Presencia en los principales foros globales

Jalisco llevó su oferta turística a la ITB Berlín, la feria de viajes más grande del mundo, donde participó en citas de negocio y actividades de networking junto a más de 100 mil asistentes de 190 países. En este foro, el estado se posicionó como un destino imprescindible gracias a su infraestructura turística, conectividad aérea y diversidad de experiencias, con la participación de empresas líderes como Expedia, Booking.com y Google.

Asimismo, el estado desplegó su potencial en el Tianguis Turístico México 2025, celebrado en Rosarito y San Diego, un encuentro binacional histórico que fortaleció la conexión turística entre México y Estados Unidos. La delegación jalisciense sostuvo reuniones con compradores de cinco continentes y aerolíneas internacionales, además de participar en eventos paralelos como Ventana a México y la Asamblea de Asetur.

En este espacio, el stand de Jalisco atrajo inversiones y proyectó destinos estratégicos como Puerto Vallarta, Costalegre, Guadalajara y los 12 Pueblos Mágicos del estado.

Proyección reforzada en Europa

La presencia de Jalisco en Europa se fortaleció durante el World Travel Market London, donde se concretaron 121 citas de negocio con agencias mayoristas internacionales. El foro reunió a más de 5 mil expositores de 180 países y permitió reforzar vínculos con el mercado británico, principal emisor europeo hacia el estado, además de acordar acciones para ampliar rutas aéreas y campañas digitales.

En conjunto, estas participaciones permitieron a Jalisco cerrar acuerdos internacionales, diversificar mercados emisores y proyectar su identidad cultural, consolidándose como un destino líder en México y Latinoamérica con una creciente presencia global de cara a 2026.