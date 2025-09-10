Mascota, Jalisco se alista para las Fiestas Patrias y Patronales 2025

Conéctate con nosotros

Destinos

El Pueblo Mágico de Mascota, Jalisco, celebrará del 7 al 17 de septiembre sus tradicionales Fiestas Patrias y Patronales 2025, donde se espera la asistencia de más de 10,296 turistas, cifra similar a la registrada en 2024.

Durante nueve días, las calles del municipio se llenarán de música de mariachi y tambora, desfiles con carros alegóricos, danzas tradicionales y juegos pirotécnicos, en un ambiente de identidad y comunidad. Entre los artistas confirmados se encuentran Los Reyes del Ritmo, Banda La Matona, Mariachi Navidad, Bajo Efecto y Banda El Mexicano de Germán Román, entre otros.

Las festividades no solo conmemoran la Independencia de México, sino también a la Virgen de los Dolores, patrona del municipio, con peregrinaciones, misas, ofrendas florales y cantos en la parroquia principal.

El programa incluye actividades cívicas, deportivas y culturales, como torneos de pesca y ajedrez, concursos de globos de cantoya y de argollas, palo encebado, carreras de burros, exposiciones, callejoneadas y espectáculos musicales. El 15 de septiembre se realizará el tradicional Grito de Independencia seguido de un baile popular.

Además de las celebraciones, Mascota abre sus puertas al turismo con sus casonas y haciendas del siglo XIX, el Templo inconcluso de la Preciosa Sangre, museos, cascadas y la Presa Corrinchis, donde es posible practicar pesca y ecoturismo. También se ofrecen experiencias gastronómicas como la degustación de raicilla, bebida típica de la región, y platillos tradicionales como pozole, gorditas, chingaderas y dulces artesanales.

El destino cuenta con una amplia oferta de hospedaje en hoteles boutique, casas y cabañas que permiten a los visitantes prolongar su estancia y disfrutar plenamente de esta experiencia cultural y festiva.

