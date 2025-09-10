Canaco CDMX reconoce estabilidad en Paquete Económico 2026, pero advierte retos para el comercio capitalino

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) señaló que el Paquete Económico 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda, contiene señales positivas en materia de estabilidad fiscal e inversión pública, aunque también plantea desafíos que podrían afectar al comercio, los servicios y el turismo en la capital.

Entre los aspectos más relevantes, la Canaco CDMX destacó:

Impuestos y ajustes fiscales: No se crean nuevos gravámenes generales, pero se actualizan cuotas del IEPS en productos como refrescos, tabaco y videojuegos violentos, lo que podría impactar al comercio detallista. Además, se modifican las reglas de retención del IVA para personas morales, lo que exige mayor claridad operativa para no afectar a micro y pequeñas empresas. Fiscalización y evasión: La Cámara respaldó el combate a prácticas ilegales, como el uso de facturas falsas, pero pidió evitar cargas administrativas excesivas. Señaló la necesidad de acompañamiento técnico para microempresas a fin de cumplir sin sanciones desproporcionadas. Inversión pública e infraestructura: Se celebró la continuidad de proyectos estratégicos en movilidad, conectividad y modernización urbana, que generan derrama económica y oportunidades para proveedores locales. Estabilidad fiscal y déficit: El déficit proyectado de 4.1% del PIB y el manejo de la deuda pública se consideran señales de responsabilidad macroeconómica. No obstante, la Cámara pidió mayor claridad sobre el gasto destinado a seguridad, salud y servicios urbanos en la Ciudad de México. Apoyo a Pemex: Canaco CDMX advirtió que el respaldo financiero a la petrolera debe equilibrarse con el fortalecimiento de sectores productivos urbanos, como el comercio y el turismo, que generan empleo directo.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, afirmó:

“Reconocemos el esfuerzo por mantener la estabilidad fiscal y la inversión pública, pero es fundamental que el Paquete Económico 2026 no se traduzca en mayores cargas operativas para los negocios formales. El comercio capitalino necesita reglas claras, incentivos al consumo y condiciones para crecer con certeza”.

Finalmente, la Cámara exhortó al Congreso de la Unión a revisar el paquete con sensibilidad hacia los sectores productivos urbanos, recordando que las micro, pequeñas y medianas empresas son el soporte del crecimiento económico, la generación de empleos y el fortalecimiento de la economía formal.