Conéctate con nosotros

Economía TURISMO

Canaco CDMX reconoce estabilidad en Paquete Económico 2026, pero advierte retos para el comercio capitalino

Economía Empresas Noticias TURISMO

Fiestas Patrias 2025 dejarán una derrama económica de 37,500 mdp: Concanaco Servytur

Economía FINANZAS Finanzas personales

Arranca registro a El Buen Fin 2025: impulso a las empresas familiares del país

Economía

EE. UU.: empleo débil en agosto refuerza expectativa de recortes de tasas

Economía EMPRESA

Inversiones suizas en México confirman compromiso de largo plazo: SwissCham

Bancos Economía

“La banca mexicana no es perfecta, pero sí de las más sólidas del mundo”: ABM

ARANCELES CONSTRUCCIÓN Economía

Máximo Vedoya desmiente 5 mitos sobre el acero en el SMU 2025 en EE.UU.

De tu interés Economía

Empleo formal en México alcanza récord, pero cae sin efecto de plataformas digitales

ARANCELES Economía

ICC advierte por incertidumbre comercial tras nuevos aranceles de EE.UU.

Economía Infraestructura

Parque Industrial Bajío será el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar 

Economía

Canaco CDMX reconoce estabilidad en Paquete Económico 2026, pero advierte retos para el comercio capitalino

Publicado

Hace 19 horas

en

Canaco CDMX respalda al Gobierno de México

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) señaló que el Paquete Económico 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda, contiene señales positivas en materia de estabilidad fiscal e inversión pública, aunque también plantea desafíos que podrían afectar al comercio, los servicios y el turismo en la capital.

Entre los aspectos más relevantes, la Canaco CDMX destacó:

  1. Impuestos y ajustes fiscales: No se crean nuevos gravámenes generales, pero se actualizan cuotas del IEPS en productos como refrescos, tabaco y videojuegos violentos, lo que podría impactar al comercio detallista. Además, se modifican las reglas de retención del IVA para personas morales, lo que exige mayor claridad operativa para no afectar a micro y pequeñas empresas.
  2. Fiscalización y evasión: La Cámara respaldó el combate a prácticas ilegales, como el uso de facturas falsas, pero pidió evitar cargas administrativas excesivas. Señaló la necesidad de acompañamiento técnico para microempresas a fin de cumplir sin sanciones desproporcionadas.
  3. Inversión pública e infraestructura: Se celebró la continuidad de proyectos estratégicos en movilidad, conectividad y modernización urbana, que generan derrama económica y oportunidades para proveedores locales.
  4. Estabilidad fiscal y déficit: El déficit proyectado de 4.1% del PIB y el manejo de la deuda pública se consideran señales de responsabilidad macroeconómica. No obstante, la Cámara pidió mayor claridad sobre el gasto destinado a seguridad, salud y servicios urbanos en la Ciudad de México.
  5. Apoyo a Pemex: Canaco CDMX advirtió que el respaldo financiero a la petrolera debe equilibrarse con el fortalecimiento de sectores productivos urbanos, como el comercio y el turismo, que generan empleo directo.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, afirmó:

“Reconocemos el esfuerzo por mantener la estabilidad fiscal y la inversión pública, pero es fundamental que el Paquete Económico 2026 no se traduzca en mayores cargas operativas para los negocios formales. El comercio capitalino necesita reglas claras, incentivos al consumo y condiciones para crecer con certeza”.

Finalmente, la Cámara exhortó al Congreso de la Unión a revisar el paquete con sensibilidad hacia los sectores productivos urbanos, recordando que las micro, pequeñas y medianas empresas son el soporte del crecimiento económico, la generación de empleos y el fortalecimiento de la economía formal.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.