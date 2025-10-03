La Arena Guadalajara abre con Maroon 5 y refuerza el turismo en Jalisco

La Arena Guadalajara fue inaugurada con un espectáculo internacional a cargo de Maroon 5, marcando el inicio de una nueva era de entretenimiento para la Perla Tapatía. Con este recinto de primer nivel, se busca impulsar la derrama económica, atraer turismo nacional e internacional y consolidar a la ciudad como capital del entretenimiento.

El inmueble está diseñado para albergar conciertos, espectáculos deportivos, culturales y de negocios, con capacidad para 20 mil espectadores y tecnología de punta que garantiza experiencias de calidad en logística, producción y hospitalidad.

Mario Javier Barriga Moreno, Director General de la Arena Guadalajara, destacó:

“Nuestro enfoque es ofrecer experiencias únicas que motiven a los visitantes a planear un viaje completo a Guadalajara, por lo que invitamos a los turistas a vivir la experiencia de escuchar a su artista favorito en un inmueble diseñado y pensado con todas las comodidades”.

Durante este último trimestre del año, se realizarán más de 20 eventos, incluyendo presentaciones de Yuri (Icónica Tour 2025), José Madero (Sarajevo la gira), Fey (Hits Tour 2025), 2000 x siempre, Lupita D’Alessio (Tour Gracias), 90s Pop Tour, Gloria Trevi (La Fiesta), entre otros.

En 2026, la expectativa es alcanzar alrededor de 100 espectáculos, generando entre 800 y 1,500 empleos indirectos por evento, en coordinación con hoteles, restaurantes y aerolíneas para ofrecer paquetes turísticos integrados.

La operación de la Arena Guadalajara está a cargo de Zignia, empresa que anualmente ofrece entretenimiento a más de 2.5 millones de personas y que también administra la Arena Monterrey y la Arena Ciudad de México. Con esta apertura, Zignia refuerza su compromiso de crear alianzas estratégicas que fortalezcan la atracción de turismo y la proyección de Jalisco como destino de espectáculos de clase mundial.