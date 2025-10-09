Conéctate con nosotros

IATI Seguros impulsa reforestación y turismo responsable en la Ciudad de México

Publicado

Hace 3 horas

en

Ciudad de México, 8 de octubre de 2025. — En respuesta a la pérdida de 5 mil árboles en 2024 por fenómenos naturales y tala clandestina, IATI Seguros, en colaboración con MexTop Travel y GreenHug, llevó a cabo una acción de reforestación en la Barranca de Santa Fe, Ciudad de México.

Durante la actividad, 34 voluntarios plantaron 122 árboles, que serán supervisados y cuidados por CamBIO Colectivo Mx, organización dedicada a la concientización ambiental mediante acciones comunitarias.

“Se trató de una acción conjunta para cuidar al planeta, reconectar con la naturaleza y fortalecer nuestro compromiso con el turismo responsable, en línea con nuestro movimiento #TravelShakers”, señaló Mariana Naccarati, Responsable de Expansión de IATI Seguros para Latinoamérica.

El movimiento Travel Shakers busca fomentar un turismo regenerativo, promoviendo prácticas que no solo minimicen el impacto ambiental y social, sino que también contribuyan a mejorar y revitalizar los destinos turísticos. Según Naccarati, ser un viajero consciente implica tomar decisiones informadas y responsables que generen un impacto positivo en el entorno.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de IATI Seguros por integrar sostenibilidad y responsabilidad ambiental en el sector de viajes y turismo, generando conciencia sobre la importancia de conservar los ecosistemas urbanos y naturales de la Ciudad de México.

