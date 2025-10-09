Inicia “México por el Clima”, foro que posiciona al país como líder ambiental

Con un llamado a la acción conjunta entre gobierno, empresas y ciudadanía, inició este miércoles “México por el Clima”, foro multisectorial que busca colocar al país como referente regional en la transición hacia un futuro sostenible.

El encuentro —extensión oficial de la reconocida New York Climate Week— reúne a más de 5,000 asistentes, 100 expertos ambientales, autoridades, organismos internacionales y líderes empresariales comprometidos con la acción climática.

Compromisos y nuevas metas para la Ciudad de México

La ceremonia de apertura tuvo lugar en el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec, encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien anunció un incremento en las metas de reducción de emisiones.

“Desde 2019, la Ciudad de México implementó una estrategia climática que permitió reducir un 10% las emisiones. Ahora, ampliamos el objetivo a un 35% para 2030, de las cuales el 10% estará a cargo de la iniciativa privada. Vamos juntos: gobierno, iniciativa privada y ciudadanía por un futuro sostenible”, declaró Brugada.

Un espacio para la innovación y la cooperación

El evento congrega a representantes de Climate Group, Climate Week Latam, Naciones Unidas en México, y diversas empresas comprometidas con la sostenibilidad.

Entre los líderes participantes se encuentran:

Jorge Villarreal Padilla , Director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México.

, Director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México. Teresa Gutiérrez , Country Manager de Tesla México .

, Country Manager de . Francisco Bonilla Sevilla , Director General de Synergy Agua y Energía .

, Director General de . Alejandra Vázquez Langle , Directora Global de Sustentabilidad de Grupo Bimbo .

, Directora Global de Sustentabilidad de . Fernando Alarcón Urueta, Chief Sustainability Officer LATAM de L’Oréal Groupe.

Las sesiones del día se realizan en el Papalote Museo del Niño, sede principal, con paneles sobre transición energética, sistemas alimentarios regenerativos y finanzas sostenibles.

Entre los temas destacados figuran:

“Accelerating Mexico’s Path to the Energy Transition”

“Retos legislativos de cara al Cambio Climático”

“Alimentación sostenible”

“Women in Carbon Mexico”

“Insights sobre México y su potencial en la transición energética” —presentado por Bloomberg NEF—.

Una agenda con visión de futuro

El programa incluye además conferencias sobre pensamiento regenerativo, innovación tecnológica y la captación de agua de lluvia como medida clave ante la variabilidad climática.

México por el Clima se desarrollará del 8 al 10 de octubre, con el objetivo de fortalecer la colaboración intersectorial y generar compromisos verificables que impulsen una transición justa, resiliente y urgente hacia un país más sostenible.