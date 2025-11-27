Thanksgiving con toque mexicano: tradición, mar y gastronomía en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta

Cada cuarto jueves de noviembre, Estados Unidos se reúne para celebrar el tradicional Día de Acción de Gracias, una festividad que se remonta al siglo XVII, cuando los colonos ingleses de Plymouth y los nativos Wampanoag compartieron una comida en señal de amistad y agradecimiento por la cosecha de 1621. Desde entonces, esta tradición se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del país, incluso por encima de Navidad o Año Nuevo.

Hoy, millones de familias estadounidenses se congregan en torno a un valor fundamental: la gratitud. El pavo horneado es el protagonista de la mesa, y en la Casa Blanca incluso se realiza el tradicional “perdón del pavo”, donde el presidente exime de su destino a un guajolote cada año.

En México, esta festividad ha comenzado a integrarse gradualmente, como ocurrió en su momento con Halloween, San Valentín o elementos navideños como Santa Claus. Thanksgiving se ha convertido en una invitación a hacer una pausa, mirar alrededor y celebrar lo cotidiano, las pequeñas victorias y los vínculos que acompañan cada etapa de la vida.

En Puerto Vallarta, el entorno natural impulsa esta experiencia de gratitud. Su clima cálido, el sonido del mar y los atardeceres del Pacífico crean un ambiente ideal para compartir una cena especial en compañía de la familia, de amigos o incluso disfrutando de un momento personal para agradecer lo vivido.

Thanksgiving con un toque mexicano frente al mar

Quienes eligen celebrar el Día de Acción de Gracias en espacios como Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort encuentran una forma distinta de agradecer: rodeados de paisajes tropicales, con una propuesta gastronómica que fusiona sabores tradicionales con toques contemporáneos, y con la posibilidad de desconectarse del ritmo cotidiano para reconectar con lo esencial.

En los restaurantes del resort, los huéspedes pueden disfrutar de una reinterpretación mexicana de los sabores clásicos del Thanksgiving. El pavo puede servirse adobado o marinado con chiles secos y especias nacionales, mientras que la clásica salsa de arándano se transforma en versiones con chile pasilla o piloncillo. Las guarniciones y postres complementan una experiencia culinaria que cautiva a cualquier paladar.

Durante esta temporada, el resort ofrece descuentos desde el 20%, además de un 5% adicional para miembros del programa de lealtad, en estancias de cuatro noches o más. Es una invitación para extender la celebración y disfrutar un entorno donde cada detalle está pensado para convertir la gratitud en una experiencia compartida.

Más allá de la mesa, Thanksgiving sigue recordando que siempre hay algo —o alguien— por quien brindar. Este próximo jueves 27 de noviembre, Puerto Vallarta se convierte en un escenario ideal para celebrar la gratitud frente al mar.