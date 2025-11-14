Tecnología con propósito: el modelo TX que ya está transformando negocios en América Latina

Por Javier Marbec, director de Mercado Internacional de TOTVS

Las empresas de América Latina viven una etapa de profundas transformaciones. La presión por responder a clientes más informados, usuarios más exigentes y empleados que buscan mejores experiencias laborales obliga a replantear la manera de operar. En ese contexto, cobra fuerza un enfoque integral que está revolucionando los negocios: la Experiencia Total o TX.

Más que una tendencia, la TX es una estrategia que integra tres dimensiones clave:

CX (Customer Experience)

UX (User Experience)

EX (Employee Experience)

Su objetivo es armonizar las expectativas de todos los actores dentro del ecosistema empresarial. Con ello, las organizaciones pueden ofrecer vivencias más coherentes, ágiles y satisfactorias tanto para sus públicos externos como internos.

Una visión holística para maximizar valor

La Experiencia Total parte de una premisa sencilla: cuando clientes, usuarios y empleados viven experiencias positivas y alineadas, todos ganan.

CX: Busca que los consumidores perciban valor real en cada interacción.

Busca que los consumidores perciban valor real en cada interacción. UX: Garantiza productos y servicios intuitivos, accesibles y funcionales.

Garantiza productos y servicios intuitivos, accesibles y funcionales. EX: Promueve bienestar, productividad y motivación dentro de la organización.

Cuando estas tres capas se integran en una misma estrategia, las empresas fortalecen su cultura interna, mejoran la percepción de marca y se vuelven más competitivas.

Tecnología como habilitadora de la TX

La tecnología es el motor que hace posible este modelo. Soluciones como CRM, ERP, inteligencia artificial, analítica avanzada y plataformas de colaboración permiten:

Conocer mejor a las audiencias , anticipar preferencias y generar personalización.

, anticipar preferencias y generar personalización. Automatizar procesos , reduciendo tiempos y costos operativos.

, reduciendo tiempos y costos operativos. Facilitar trabajo colaborativo, creatividad y toma de decisiones más estratégica.

Estos elementos se traducen en eficiencia, satisfacción y una mejora constante en toda la cadena de valor.

Impactos concretos por audiencia

Clientes: herramientas como CRM permiten experiencias más humanas y personalizadas, fortaleciendo la fidelidad.

Usuarios: interfaces bien diseñadas aseguran interacciones fluidas y memorables.

Empleados: plataformas de gestión, colaboración y automatización eliminan tareas repetitivas y permiten enfocarse en actividades de alto valor.

Por qué la TX es clave para América Latina

La región presenta realidades económicas, tecnológicas y sociales diversas. Precisamente por eso, la TX se vuelve un diferenciador estratégico que ayuda a:

Elevar la satisfacción del cliente mediante experiencias cohesivas y consistentes.

mediante experiencias cohesivas y consistentes. Optimizar la operación , con procesos más ágiles y eficientes.

, con procesos más ágiles y eficientes. Impulsar el compromiso del talento , fortaleciendo la retención y el bienestar laboral.

, fortaleciendo la retención y el bienestar laboral. Acelerar la innovación, desarrollando soluciones acordes a los retos locales.

Implementar este enfoque requiere un cambio cultural, liderazgo y visión de largo plazo. No obstante, sus beneficios superan ampliamente los desafíos iniciales.

La visión de TOTVS

En TOTVS creemos firmemente en el poder de la tecnología como habilitadora de la Experiencia Total. Ya estamos acompañando a empresas de toda América Latina en este camino, demostrando que la TX no es una meta, sino un proceso continuo hacia la excelencia.

En una región tan rica en talento, diversidad y oportunidades, las organizaciones latinoamericanas están llamadas a liderar esta transformación, estableciendo nuevos estándares de calidad, eficiencia y compromiso.