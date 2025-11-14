Silk y Tetra Pak lanzan bebida vegetal alta en proteína lista para beber

Silk, marca líder en bebidas vegetales de Danone, y Tetra Pak presentaron Silk Alto en Proteína, una nueva bebida lista para beber que busca atender la creciente demanda de productos funcionales y opciones nutritivas para consumidores con estilos de vida activos.

La nueva propuesta incluye 16 gramos de proteína vegetal, seis nutrientes esenciales y está disponible en sabores vainilla y chocolate. La bebida no contiene azúcar añadida, endulzantes artificiales, lactosa ni gluten, y está dirigida a personas que requieren soluciones prácticas de nutrición y energía durante el día.

Paula Vasconcellos, directora de Marketing para Silk en Danone México, destacó que el lanzamiento responde a las necesidades reales del consumidor:

“Nuestro enfoque siempre parte de entender profundamente a los consumidores y sus necesidades diarias. Silk Alto en Proteína es resultado de escuchar esas demandas. Con este lanzamiento entregamos una solución práctica y funcional para quienes buscan nutrición vegetal de calidad”.

Demanda creciente por bebidas vegetales

De acuerdo con datos de Glanbia Nutritionals, 58% de los consumidores mexicanos consumen bebidas vegetales de manera regular, lo que refleja el crecimiento del interés por alternativas saludables y sostenibles. Con Silk Alto en Proteína, la marca amplía su portafolio con una opción lista para beber diseñada para complementar la alimentación diaria con proteína y nutrientes funcionales.

Envase sostenible y funcional gracias a Tetra Pak

El producto se presenta en un envase Tetra Pak de 300 ml, un elemento clave para garantizar portabilidad, conservación y sostenibilidad. La tecnología de envasado protege la proteína vegetal, mantiene el valor nutricional del producto y permite una vida útil prolongada a temperatura ambiente, eliminando la necesidad de cadena de frío y facilitando su distribución.

Además, los envases de Tetra Pak están compuestos por 72% cartón, 23% polietileno y 5% aluminio, y cuentan con certificación Forest Stewardship Council (FSC), que acredita el manejo responsable de los bosques. Esta característica refuerza el compromiso de Silk con promover productos responsables y alineados con un consumo sostenible.

Marcela Mendoza, directora de Marketing de Tetra Pak México, destacó la importancia de la alianza:

“Nuestra meta es que cada innovación contribuya a un sistema alimentario más sostenible. La alianza con Silk muestra cómo la tecnología de envasado puede potenciar productos que cuidan la salud de las personas y del planeta”.

Una innovación para un estilo de vida activo

Con este lanzamiento, Danone México refuerza su liderazgo en innovación dentro del segmento de bebidas vegetales. Silk Alto en Proteína combina practicidad, nutrición y sustentabilidad, dirigida a consumidores que buscan mantenerse activos y nutrirse de manera conveniente y responsable.