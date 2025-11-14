Conéctate con nosotros

Tecnología con propósito: el modelo TX que ya está transformando negocios en América Latina

Silk y Tetra Pak lanzan bebida vegetal alta en proteína lista para beber

Ubimia: la evolución global de PFSTECH que impulsa la transformación digital del crédito en América Latina y Europa

CREO MX 2025 impulsa a los emprendedores mexicanos

Softtek obtiene la certificación ISO 42001 en inteligencia artificial

CEO apuestan por la inteligencia artificial y el talento para crecer en 2025

El Buen Fin 2025 impulsa a las empresas familiares y fortalece la economía local: CONCANACO SERVYTUR

México enfrenta su mayor desafío energético rumbo a la COP30: una transición justa e incluyente

Elektra celebra 75 años de innovación y compromiso con las familias mexicanas

Mercado Libre gana tres Premios AMCO 2025 y se consolida como la empresa más galardonada del año

● Mercado Pago recibió el Gran Premio AMCO por su posicionamiento como el futuro banco digital número uno de México; es apenas la cuarta vez en la historia que se entrega esta distinción.
● La compañía también fue reconocida por la Mercado Libre Experience 2024 y por su campaña de 25 aniversario.

Mercado Pago fue distinguido con el Gran Premio AMCO, el máximo reconocimiento otorgado por la Asociación Mexicana de Comunicadores (AMCO), gracias a su campaña de posicionamiento como el “futuro banco digital #1 de México”.

El certamen, considerado el reconocimiento más relevante a la excelencia en comunicación corporativa en el país, reunió en esta edición 89 proyectos, evaluados por un jurado independiente conformado por 63 especialistas de agencias, empresas, medios y academia. Tras seis años sin entregarse un Gran Premio, el jurado decidió otorgarlo nuevamente, destacando el trabajo de Mercado Pago como uno de los cuatro proyectos más sobresalientes en la historia de AMCO.

La campaña premiada acompañó el proceso de solicitud de licencia bancaria de la institución, con el objetivo de comunicar su evolución de una app de pagos a un ecosistema financiero integral. Mediante una narrativa centrada en innovación, inclusión y confianza, Mercado Pago logró posicionarse como un jugador clave del sistema financiero digital, avanzando firmemente hacia su consolidación como el banco digital líder en México.

Durante la ceremonia, Mercado Libre se posicionó como la empresa más premiada de la noche, al recibir dos reconocimientos adicionales en la categoría Eventos y Experiencias:

  • Mercado Libre Experience 2024, su evento insignia para los vendedores del ecosistema.
  • “25 años de transformar México y América Latina”, la campaña conmemorativa que celebró el liderazgo de la compañía más valiosa y de mayor impacto tecnológico en la región.

Los Premios AMCO 2025 marcaron un momento decisivo para la industria, al destacar estrategias con propósito, creatividad y resultados medibles. En este contexto, los reconocimientos obtenidos por Mercado Pago y Mercado Libre demuestran cómo una comunicación estratégica puede transformar historias de evolución en impacto real, consolidando su papel dentro del ecosistema empresarial y tecnológico de América Latina.

