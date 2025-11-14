Mercado Libre gana tres Premios AMCO 2025 y se consolida como la empresa más galardonada del año

Mercado Pago fue distinguido con el Gran Premio AMCO, el máximo reconocimiento otorgado por la Asociación Mexicana de Comunicadores (AMCO), gracias a su campaña de posicionamiento como el “futuro banco digital #1 de México”.

El certamen, considerado el reconocimiento más relevante a la excelencia en comunicación corporativa en el país, reunió en esta edición 89 proyectos, evaluados por un jurado independiente conformado por 63 especialistas de agencias, empresas, medios y academia. Tras seis años sin entregarse un Gran Premio, el jurado decidió otorgarlo nuevamente, destacando el trabajo de Mercado Pago como uno de los cuatro proyectos más sobresalientes en la historia de AMCO.

La campaña premiada acompañó el proceso de solicitud de licencia bancaria de la institución, con el objetivo de comunicar su evolución de una app de pagos a un ecosistema financiero integral. Mediante una narrativa centrada en innovación, inclusión y confianza, Mercado Pago logró posicionarse como un jugador clave del sistema financiero digital, avanzando firmemente hacia su consolidación como el banco digital líder en México.

Durante la ceremonia, Mercado Libre se posicionó como la empresa más premiada de la noche, al recibir dos reconocimientos adicionales en la categoría Eventos y Experiencias:

Mercado Libre Experience 2024 , su evento insignia para los vendedores del ecosistema.

, su evento insignia para los vendedores del ecosistema. “25 años de transformar México y América Latina”, la campaña conmemorativa que celebró el liderazgo de la compañía más valiosa y de mayor impacto tecnológico en la región.

Los Premios AMCO 2025 marcaron un momento decisivo para la industria, al destacar estrategias con propósito, creatividad y resultados medibles. En este contexto, los reconocimientos obtenidos por Mercado Pago y Mercado Libre demuestran cómo una comunicación estratégica puede transformar historias de evolución en impacto real, consolidando su papel dentro del ecosistema empresarial y tecnológico de América Latina.