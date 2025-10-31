Recuerde emplear la Portabilidad de Derechos Pensionarios IMSS-ISSSTE

Si está por iniciar su proceso de retiro y ha cotizado tanto al IMSS como al ISSSTE, no olvide que tiene derecho a sumar sus periodos de cotización en ambos sistemas para acceder a una pensión unificada porque la Portabilidad de Derechos Pensionarios IMSS-ISSSTE es el trámite clave para quienes han trabajado tanto en el sector público como en el privado.

“El propósito de la Portabilidad de Derechos Pensionarios IMSS–ISSSTE, es evitar que un trabajador -que cumpla con estas características- pierda años de cotización al cambiar de un régimen a otro; asimismo, contribuye a que sus años de servicio en ambos regímenes se traduzcan en una pensión más flexible y completa”.

“En otras palabras, mediante este trámite se unifican las semanas de cotización, se reconoce el historial laboral completo y se facilita el acceso a una mejor pensión”, explicó Gerardo Chavarría, Gerente de Iniciativas de Negocio en Afore SURA.

Lo que debe saber sobre la Portabilidad de Derechos

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) actualmente hay más de 49.4 millones de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y más de 1.7 millones en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La mayoría de las personas en México cotiza en una u otra institución; sin embargo, en algunos casos, un trabajador puede llegar a cotizar en ambas de manera simultánea o en distintos periodos a lo largo de su vida laboral.

En dichas situaciones donde es importante que transfiera sus derechos pensionarios para consolidarlos en una sola Cuenta Individual antes de comenzar con su trámite de pensión. Para hacerlo, debe cumplir con ciertos requisitos:

• Haber cotizado en ambos institutos (IMSS e ISSSTE) en distintos momentos o simultáneamente.

• Formar parte de la Ley 73 o Ley 97 del Seguro Social, así como al Régimen de Cuentas Individuales ISSSTE.

• Estar en periodo de Conservación de Derechos en el IMSS (si eres Ley 73).

• Tener una edad mínima de 60 años, si bien puedes iniciar el trámite en el transcurso del año previo a cumplirlos.

• No haber recibido pensión por parte de ninguno de los dos institutos.

• Contar con la constancia de Periodos Reconocidos ISSSTE-IMSS.



Tres pasos para realizar su trámite de Portabilidad de Derechos

1 Solicite su transferencia de derechos ISSSTE-IMSS. Este trámite se realiza en el instituto en el que tienes tu última cotización; no obstante, si su baja fue de manera simultánea, puede acudir a cualquiera de los dos. En el caso del IMSS, puede hacerlo presencialmente en su Subdelegación o a través de IMSS Digital.

En el caso del ISSSTE, acuda a una de las Subdelegaciones de Prestaciones de las Representaciones Estatales y Regionales. Para solicitarlo, necesitará sus documentos oficiales, como identificación vigente y tu Estado de Cuenta Afore.

2 Integre tu documentación. La institución en la que realizaste tu trámite, una vez que tenga la información de tus periodos y salarios base de cotización (SBC) reconocidos, te entregará el documento de “Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS con la totalización de periodos ISSSTE” o el “Informe de Periodos de Cotización del ISSSTE». De esta forma, tus semanas cotizadas y recursos acumulados se reconocerán en ambos institutos.

3 Inicie su trámite de pensión. Una vez que cuentes con tu constancia, podrá iniciar tu trámite de pensión en el mismo instituto en el presentó su solicitud de transferencia. Una vez que cuente con tu documento de “Resolución y/o Concesión de Pensión», su Afore transferirá sus recursos a dicho instituto y comenzarás a recibir tu pensión mensual conforme al régimen que le corresponde.

Además, recuerde que, siempre que los haya, conservará el derecho a retirar los saldos excedentes -como Aportaciones Voluntarias, Infonavit o Fovissste .

No olvide que toda asesoría o trámite con Su Afore es directa y gratuita. Para ubicar en dónde está Su Afore, visite el sitio Afore Web, descarga la app de AforeMóvil, o llame al Centro de Atención Telefónica SARTEL al 55 1328 5000.