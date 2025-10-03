Conéctate con nosotros

Noticias

BBVA impulsa la educación en México con la gira de Aprendemos Juntos Internacional

CONSTRUCCIÓN Economía Noticias

Industria ferretera en México: motor económico y canal clave para la autogestión energética

Noticias

Cinco principales logros y retrocesos en el primer año de gobierno de CSP

Noticias

Antara celebra 18 años con nueva identidad: “El poder de”

Noticias

Rugirá Valle de Bravo con el Campeonato Nacional de Motocross 2025

Noticias

ICC México: reforma aduanera 2025 amenaza competitividad y nearshoring

De tu interés Destinos Noticias

Proyecto Saguaro GNL en la mira: inicia batalla legal por el Golfo de California

Noticias

Presenta AMPI México los desafíos del mercado inmobiliario actual con propuestas de solución

Noticias

Renegociación del T-MEC: Fechas clave 2025–2026

De tu interés Noticias

Ipsos Global Trends 2025: individualismo y nostalgia marcan la agenda mundial

Noticias

BBVA impulsa la educación en México con la gira de Aprendemos Juntos Internacional

Publicado

Hace 6 horas

en

La Ciudad de México fue sede de la Gira de Aprendemos Juntos Internacional con un evento que reunió a más de 700 personas en El Cantoral. El encuentro contó con la participación de Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, quien subrayó el papel de la educación como motor de crecimiento personal, social y económico.

“La educación representa uno de los medios que facultan a las personas para progresar en los ámbitos económico y social y constituye el vehículo de crecimiento personal, del país y de una sociedad más equitativa”, afirmó Nájera.

Durante la conversación con Beatriz Martínez Gómez, líder de Aprendemos Juntos en México, Nájera destacó tres iniciativas impulsadas por BBVA México en el ámbito educativo:

  1. Chavos que inspiran – Programa de la Fundación BBVA México que ha beneficiado a más de medio millón de estudiantes desde secundaria hasta universidad.
  2. Educación financiera – Proyectos en evolución que buscan integrarse al sistema de educación pública básica en México.
  3. Aprendemos Juntos México – Iniciativa digital que ha superado 1,600 millones de visualizaciones en un año.

El directivo resaltó que esta última plataforma permite que las personas accedan a los mismos contenidos de forma gratuita y simultánea, sin importar su nivel socioeconómico. “Esto fomenta una sociedad más homogénea, con las mismas aspiraciones y ambiciones de salir adelante”, señaló.

De cara al futuro, Nájera adelantó que el programa busca llegar a todo México, reforzando la idea de comunidad y el acceso universal a contenidos de calidad.

“El impacto real de Aprendemos Juntos México va a ser ese granito de arena que estamos haciendo para que esta sociedad sea mejor”, concluyó.

La gira internacional de Aprendemos Juntos ya ha pasado por Madrid y Barcelona, en España, así como por Colombia y México, y continuará en América del Sur con paradas en Argentina, Perú y Uruguay.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.