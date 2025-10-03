BBVA impulsa la educación en México con la gira de Aprendemos Juntos Internacional

La Ciudad de México fue sede de la Gira de Aprendemos Juntos Internacional con un evento que reunió a más de 700 personas en El Cantoral. El encuentro contó con la participación de Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, quien subrayó el papel de la educación como motor de crecimiento personal, social y económico.

“La educación representa uno de los medios que facultan a las personas para progresar en los ámbitos económico y social y constituye el vehículo de crecimiento personal, del país y de una sociedad más equitativa”, afirmó Nájera.

Durante la conversación con Beatriz Martínez Gómez, líder de Aprendemos Juntos en México, Nájera destacó tres iniciativas impulsadas por BBVA México en el ámbito educativo:

Chavos que inspiran – Programa de la Fundación BBVA México que ha beneficiado a más de medio millón de estudiantes desde secundaria hasta universidad. Educación financiera – Proyectos en evolución que buscan integrarse al sistema de educación pública básica en México. Aprendemos Juntos México – Iniciativa digital que ha superado 1,600 millones de visualizaciones en un año.

El directivo resaltó que esta última plataforma permite que las personas accedan a los mismos contenidos de forma gratuita y simultánea, sin importar su nivel socioeconómico. “Esto fomenta una sociedad más homogénea, con las mismas aspiraciones y ambiciones de salir adelante”, señaló.

De cara al futuro, Nájera adelantó que el programa busca llegar a todo México, reforzando la idea de comunidad y el acceso universal a contenidos de calidad.

“El impacto real de Aprendemos Juntos México va a ser ese granito de arena que estamos haciendo para que esta sociedad sea mejor”, concluyó.

La gira internacional de Aprendemos Juntos ya ha pasado por Madrid y Barcelona, en España, así como por Colombia y México, y continuará en América del Sur con paradas en Argentina, Perú y Uruguay.