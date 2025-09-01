Lanzan La Comer Card Banamex con beneficios exclusivos para clientes frecuentes

Banamex, en colaboración con Grupo La Comer y Mastercard, anunció el lanzamiento de La Comer Card Banamex, una nueva tarjeta de crédito diseñada para ofrecer beneficios exclusivos a los clientes frecuentes del programa de lealtad Monedero Naranja.

La tarjeta estará disponible en las 90 tiendas del grupo, incluyendo los formatos La Comer, City Market, Fresko y Sumesa, así como mediante solicitud en línea. El producto busca consolidarse como una opción atractiva en el mercado mexicano al combinar tecnología, recompensas digitales y promociones exclusivas.

Un programa de recompensas enfocado en el cliente

Con más de 1.1 millones de usuarios activos en el programa Monedero Naranja al cierre de julio de 2025, Grupo La Comer ha logrado que aproximadamente el 50% de sus transacciones estén ligadas a este sistema de lealtad.

La Comer Card Banamex permitirá a los usuarios acumular bonificaciones en dinero electrónico y timbres que pueden canjearse por productos de alta gama como los de las marcas Blomus, Kuhn Rikon y Zwilling, entre otras. Además, ofrece meses sin intereses, acceso a colecciones exclusivas, y la membresía gratuita por 12 meses a La Comer En tu casa Plus.

Principales beneficios de La Comer Card Banamex

10% de bonificación en la primera compra en tiendas del grupo (hasta $4,000 MXN).

en tiendas del grupo (hasta $4,000 MXN). 3% de bonificación en compras subsecuentes dentro de La Comer (límite de $10,000 anuales).

en compras subsecuentes dentro de La Comer (límite de $10,000 anuales). 1% de bonificación en compras fuera de La Comer (también dentro del tope de $10,000 anuales).

en compras fuera de La Comer (también dentro del tope de $10,000 anuales). Triple de timbres en comparación con otros métodos de pago.

en comparación con otros métodos de pago. Meses sin intereses durante todo el año en los formatos participantes.

durante todo el año en los formatos participantes. Beneficios Oro de Banamex y protección Mastercard, incluyendo garantía extendida y servicios globales.

Alianza estratégica

Durante el anuncio oficial, Santiago García García, director general de Grupo La Comer, explicó que esta tarjeta forma parte de su estrategia para ofrecer experiencias de compra diferenciadas:

“La Comer Card se suma a nuestra estrategia de diferenciación ante nuestros clientes, brindándoles valor y experiencias de compra únicas”.

Por su parte, Sinead O’Connor, directora corporativa de Banca de Consumo de Banamex, subrayó la importancia del producto en la nueva etapa del banco:

“Esta tarjeta facilita las compras diarias y brinda beneficios con una oferta por demás completa”.

Finalmente, Mauricio Schwartzmann, Country Manager de Mastercard México, destacó que esta tarjeta representa una solución financiera innovadora respaldada por altos estándares de seguridad y adaptada a las necesidades del consumidor mexicano.

La tarjeta ya está disponible en tiendas físicas del grupo y en el sitio oficial: www.banamex.com/lacomer