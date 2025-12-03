Mastercard fortalece a las pymes con protección cibernética integrada

Como parte del despliegue regional, Mastercard modernizó su tarjeta pyme mediante la integración de funciones de protección directamente en la experiencia de pago. Entre las innovaciones destacan My Cyber Risk e Identity Theft Protection, soluciones diseñadas para ayudar a los negocios a evaluar, mitigar y responder a riesgos cibernéticos en tiempo real.

My Cyber Risk

Permite a las pymes conocer su nivel de riesgo, identificar vulnerabilidades críticas, acceder a un inventario de sistemas expuestos a internet y recibir recomendaciones prácticas de remediación.

Identity Theft Protection

Monitorea de forma continua credenciales y datos comerciales, como correos electrónicos, cuentas bancarias e información de identificación, alertando de inmediato ante posibles incidentes.

Estas herramientas llegan en un momento donde solo 23% de las pymes se siente plenamente confiada en sus actuales planes de protección. El estudio “Pymes: El panorama de la adopción de pagos digitales en América Latina y el Caribe 2025” reveló que, aunque el 86% ha realizado evaluaciones de riesgo, la mayoría no se considera totalmente preparada para enfrentar amenazas en evolución.

La nueva propuesta se apoya en un ecosistema de seguridad respaldado por modelos de IA capaces de analizar 159 mil millones de transacciones anuales, asignando puntuaciones de riesgo en milisegundos para detectar anomalías con mayor precisión.

“Sabemos que los recursos limitados, la falta de conciencia en ciberseguridad y el acceso al crédito siguen siendo retos para muchas pymes. Por ello trabajamos de la mano con instituciones financieras para cerrar brechas y apoyar un crecimiento sostenible y seguro”, señaló Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Flujos Comerciales y Nuevos Pagos de Mastercard Latinoamérica y el Caribe.

Innovación digital más allá de la seguridad

Además de las nuevas capacidades de ciberprotección, Mastercard lanzará —a partir del 1 de enero de 2026— un conjunto de herramientas y beneficios diseñados para fortalecer la presencia digital, la productividad y la resiliencia empresarial.

Nuevas soluciones incluidas

DPO (Digital Presence Optimizer) de Beedigital: mejora la visibilidad online al sincronizar la información del negocio en hasta 50 canales digitales. Lanzamiento en marzo para Argentina, Colombia, México y Brasil. Lanzamiento en julio para el resto de la región.

de Beedigital: mejora la visibilidad online al sincronizar la información del negocio en hasta 50 canales digitales. Protecciones adicionales para pymes , incluyendo: Atención domiciliaria para tarjetas empresariales. Cobertura por conexión de vuelo perdida para tarjetas Executive y World Elite. Protección en hoteles y moteles para el segmento Black Business.

, incluyendo: Reembolso de primas empresariales en LinkedIn.

Asesoría legal y fiscal remota a través del nuevo socio de Mastercard, Grupo Mok (no disponible en Brasil).

a través del nuevo socio de Mastercard, Grupo Mok (no disponible en Brasil). Mejoras en protección para Brasil, aumentando cobertura por protección de compra y garantía extendida para Executive/Platinum y Black Business/World Elite.

Programas y plataformas para fortalecer a las pymes

Mastercard complementa esta oferta con herramientas gratuitas, contenidos educativos y programas de recompensas que impulsan el crecimiento empresarial:

Easy Savings y Easy Savings Specials : recompensas automáticas en más de 50,000 comercios, además de descuentos en servicios empresariales.

: recompensas automáticas en más de 50,000 comercios, además de descuentos en servicios empresariales. Surpreenda Empresas (Brasil): plataforma gratuita de interacción para apoyar a micro y pequeñas empresas.

(Brasil): plataforma gratuita de interacción para apoyar a micro y pequeñas empresas. Plataformas educativas como Strive eCommerce Toolkit, MicroMentor, Entrepreneur’s Odyssey, Programas de Aceleración Virtual de INCAE y el Mastercard Centro de Fideicomiso, enfocadas en digitalización y resiliencia financiera.

Soluciones de plataforma para operaciones diarias y pagos B2B

Mastercard también ofrece servicios diseñados para mejorar la eficiencia operativa de las pymes:

Business Payment Controls , que facilitan la gestión de gastos y la creación de tarjetas virtuales de un solo uso para pagos B2B.

, que facilitan la gestión de gastos y la creación de tarjetas virtuales de un solo uso para pagos B2B. Mastercard Move, solución transfronteriza que agiliza pagos internacionales y facilita la expansión a nuevos mercados