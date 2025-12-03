Renegociación TMEC y contexto judicial son los mayores riesgos para 2026

Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos Banamex, estimo que en 2026 se presentará una recuperación moderada del crecimiento económico, el cual será del 1.5 por ciento, después del 0.2 por ciento a este año; sin embargo, dentro de los mayores riesgos para lograrlo estará la renegociación del Tratado de Comercio México Canadá Estados Unidos (TMEC) y el que se presente en la parte política una disonancia entre la muy buena disposición del gobierno federal actual hacia la iniciativa privada con lo que pueda ocurrir en el sistema judicial.

“Debería haber una mejora que disminuya la distancia que hay entre el llamado a invertir al sector privado y el poner un contexto institucional que no es el más apropiado”, señaló el directivo en el evento Diálogos Banamex, con el área de Estudios Económicos.

Sobre la renegociación del TMEC, señaló que su escenario central es que se va a seguir teniendo una ventaja arancelaria y existirá Nearshoring; sin embargo, si ocurre lo del 2020 cuando las reglas de origen aumentaron, puede debilitar la ventaja competitiva y con ello la ganancia de participación en las importaciones de Estados Unidos en los siguientes dos o tres años, lo que afectaría el crecimiento económico mexicano.

En relación a la Reforma Judicial consideró que fue negativa y extravagante porque ningún País en el mundo, ni ningún Estado ha puesto a elección a todo el conjunto del Sistema Judicial, además de que la implementación ha sido mala y con desorden.

A lo anterior se agrega la modificación a la Ley de Amparo, que reduce las capacidades del sector privado para protestar cuando no está de acuerdo con algo, lo que aumenta la incertidumbre jurídica, sobre todo cuando la Suprema Corte de Justicia señala que se puede juzgar una cosa ya juzgada.

“Si va en serio la política para invitar a la iniciativa privada a invertir, con un clima mucho más favorable que la administración pasada, no hay obstáculos que impida que se desarrollen políticas públicas para crear un ambiente favorable Para la inversión”, sentenció Kurczyn.