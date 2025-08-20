Kapítal Bank adquiere Intercam e inyectará recursos para fortalecerlo

Kapital Bank, institución financiera mexicana, anuncia la compra de activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos, con lo que fortalece su presencia en el sistema financiero mexicano y se consolida como el banco de las empresas del país.

“Kapital Bank nació para transformar la manera en que las empresas acceden a servicios financieros. La adquisición de los activos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos nos permitirá integrar capacidades complementarias, acelerar la innovación tecnológica y consolidar una oferta más robusta para nuestros clientes actuales y nuevos”.

“Sumaremos la experiencia del equipo de Intercam para continuar consolidando nuestro modelo de negocio basado en la oferta tecnológica para agilizar las operaciones financieras. Estamos orgullosos de haber intervenido para ayudar a adquirir estos activos en este momento crítico y mantenemos conversaciones activas con el departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, señaló René Saúl, cofundador y CEO de Kapital Bank.

Asimismo, Kapital Bank inyectará 100 millones de dólares para fortalecer la operación de Intercam, dotarlo de mayor solidez financiera y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con clientes e inversionistas.

La adquisición, sujeta a las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de otras autoridades regulatorias, representa un paso estratégico para Kapital Bank y la oportunidad para robustecer su capacidad operativa y su propuesta de valor en favor de los clientes empresariales.

Los clientes de Intercam podrán seguir utilizando sus productos y canales habituales, ahora con mayor eficiencia y una experiencia optimizada por la integración de tecnología, la automatización y la inteligencia operativa de Kapital.

El traslado de los fideicomisos se llevará a cabo de manera ordenada y bajo las mismas condiciones y obligaciones establecidas en los contratos originales.

Kapital Bank reconoce el valor de Intercam, una institución con altos niveles de captación y un equipo de gran experiencia. Por ello, reafirma su compromiso de preservar el talento humano, brindar nuevas oportunidades de desarrollo y asegurar la estabilidad de los colaboradores que han construido la confianza de los clientes a lo largo del tiempo.

La operación de productos y servicios se llevará a cabo con mayor soporte, agilidad, seguridad y atención personalizada. Los usuarios dispondrán de la estructura operativa y tecnológica de Kapital Bank, lo que permitirá reactivar y modernizar la experiencia financiera con altos estándares de servicio.

Para garantizar la integridad de la transacción, Kapital Bank e Intercam contrataron a K2 Integrity, una firma líder en asesoría de riesgos y diligencia forense, para revisar y validar los activos objeto de la operación.

Ambas instituciones han acordado llevar a cabo un proceso de integración gradual, transparente y focalizado en las personas, con el objetivo de preservar la continuidad de las operaciones, fortalecer la confianza de sus clientes y maximizar el valor de la oferta de productos.

Todas las transacciones de los clientes, así como sus inversiones y operaciones contratadas, contarán con el respaldo y la supervisión de las autoridades regulatorias mexicanas, incluyendo el cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el marco establecido por el Banco de México. Kapital Bank es una institución plenamente regulada que opera con estándares sólidos de cumplimiento, transparencia y estabilidad financiera.

Kapital Bank ha evolucionado hacia un banco consolidado e innovador. En reconocimiento a su solidez, Moody ‘s México le otorgó en el mes de junio la calificación de depósitos a largo plazo A-.mx con perspectiva estable.

Este año, el banco fue reconocido una vez más como Empresa Pionera Tecnológica por el Foro Económico Mundial (WEF) y su CEO René Saúl representó a México como el único integrante mexicano de esta comunidad de innovadores.

En 2024, Kapital Bank fue incluido en la lista Disruptor 50 de CNBC, un reconocimiento que se otorga a las empresas privadas más innovadoras y de rápido crecimiento que están transformando sus industrias.

Con esta adquisición, Kapital Bank consolida su liderazgo como uno de los principales actores del sistema financiero mexicano, al tiempo que reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible y la bancarización de México.