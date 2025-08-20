La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir la división fiduciaria de CIBanco a Banco Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, mientras que Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran.

En un comunicado señala que ambas operaciones se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios, además de permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores.

Asimismo, se aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones aplicables.

Agrega que diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad y continuidad del sistema financiero mexicano en su conjunto, reflejando la solidez del sistema bancario nacional. Las autoridades financieras continuarán supervisando el proceso para garantizar una transición ordenada y transparente, y agradecen la confianza de los ahorradores y del público en general. Las operaciones se encuentran sujetas a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso.