Futuro del S&P/BMV IPC cotizan en CME

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) informó que desde el 18 de agosto los contratos de Futuro del S&P/BMV IPC cotizan en el Chicago Mercantile Exchange Group (CME), con el objetivo de posicionar a México entre los principales centros financieros del mundo.

“México se consolida como un punto de convergencia para los inversionistas que buscan mercados con solidez, profundidad y proyección de crecimiento. Buscamos aumentar el número de participantes del mercado local, expandir la cobertura, acercar nuevos flujos de capital global, ganar visibilidad internacional y reforzar el atractivo de nuestros mercados.”, comentó Jorge Alegría, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.

En un comunicado se detalla que el nuevo contrato opera 23 horas, seis días a la semana, ampliando su alcance global, generando beneficios para los mercados de capitales y derivados en México, creando un efecto positivo en el volumen y demanda de instrumentos financieros locales como ETFs, fondos indexados y estrategias de portafolios gestionados.

Este indicador incluye a las emisoras más representativas del mercado mexicano, con cerca de 3.4 billones de pesos en capitalización, vinculado a 6 ETFs y múltiples fondos de inversión, y es referencia clave para inversionistas locales e internacionales.

Der esta forma, este paso estratégico facilita el acceso a más participantes, promueve la proyección global del mercado mexicano y refuerza el posicionamiento de México como un mercado atractivo para la inversión global, al impulsar la liquidez y visibilidad del S&P/BMV IPC, el principal índice bursátil de México a nivel mundial.

El otorgar la licencia para que CME liste los Futuros del S&P/BMV IPC responde a la estrategia del Grupo BMV para tener un ecosistema más dinámico, con productos sofisticados y mayor participación de México en los portafolios globales, reafirmando su compromiso con el futuro financiero del país.

«Este es un paso determinante para fortalecer la operación de fondos y casas de bolsa en México, que permitirá incrementar la liquidez y la cobertura, además de ampliar el acceso de inversionistas extranjeros hacia el mercado accionario del país. Con ello, reafirmamos la solidez y crecimiento de nuestro mercado mexicano de valores.», señaló Álvaro García, presidente ejecutivo de AMIB.