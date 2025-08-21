Estimaciones macroeconómicas sin grandes cambios

En la Encuesta Citi México de Expectativas los participan señalan que, para la primera quincena de agosto, el consenso proyecta la inflación mensual general y subyacente en 0.13 por ciento y 0.14 por ciento, respectivamente.

La inflación subyacente es ahora estimada en 0.25 por ciento meses a mes (MoM) en agosto, o 4.26 por ciento anual (YoY), mayor que la cifra del mes previo de 4.23 por ciento y menor que en la encuesta previa en 0.30 por ciento MoM.

Asimismo, las proyecciones para la inflación general de final de 2025 se mantuvieron en 4.00 por ciento, mientras que, para el componente subyacente, se mantiene en 4.10 por ciento.

Para final de 2026, la estimación mediana para la inflación general se ubicó igual en 3.76 por ciento mientras que la estimación mediana para la inflación subyacente se mantuvo en 3.70 por ciento, ambas comparadas con la encuesta anterior. La expectativa mediana para el promedio anual de la tasa de inflación en 2027 – 2031 se mantuvo sin cambio respecto de la última encuesta en 3.70 por ciento.

La mayoría de los participantes esperan que el siguiente movimiento en la tasa de política monetaria sea en septiembre 2025 y todos esperan que un recorte de 25 puntos base (pbs) como siguiente movimiento.

El pronóstico mediano de la tasa de política monetaria para final de 2025 se mantuvo en 7.50 por ciento desde seis quincenas previas, con estimaciones en el rango de 7.00 por ciento a 7.75 por ciento. Para final de 2026, la expectativa mediana se mantuvo en 6.75 por ciento en la última encuesta.

El consenso proyecta la paridad peso dólar en 19.50 para final de 2025, 10 centavos menos que en la encuesta previa. Para final de 2026, éste se mantuvo en 20.16 comparado con la encuesta previa.

El consenso estima el crecimiento del PIB en 2025 en 0.4 por ciento, desde 0.3 por ciento en última encuesta, con estimaciones en el rango de -0.1 por ciento a 0.8 por ciento. Para 2026, ésta se mantuvo en 1.4 por ciento comparada con la encuesta previa.