Ángel Cabrera Mendoza nuevo presidente de la CNBV

FINANZAS

Publicado

Hace 3 horas

en

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informo que Ángel Cabrera Mendoza ocupará la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en sustitución del Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez, a partir del 1 de septiembre.

En un comunicado señala que Cabrera Mendoza, asumirá la responsabilidad de coadyuvar con el mantenimiento de un sistema financiero sólido, moderno e incluyente, capaz de atender las necesidades de los usuarios y de responder a los retos que plantean la innovación tecnológica, la transformación de los mercados, la supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y la importancia de preservar la confianza del público en las instituciones.

Agrega que cuenta con una sólida carrera profesional en el ámbito de la Administración Pública Federal y en el sector de reguladores financieros, ocupando cargos de alto nivel dentro de diversas áreas de la SHCP, tales como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Subsecretaría de Egresos.

Su trayectoria y experiencia en materia financiera y regulatoria constituyen un respaldo para el cumplimiento de las atribuciones que la ley confiere a la Comisión, en particular en lo relativo a la emisión de normatividad y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como en la supervisión y operación del sistema financiero.

Con este nombramiento, la SHCP y la CNBV reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Federal.

