Lanzan tarjeta debito conmemorativa de la Copa Mundial FIFA 2026

Visa y BanBajío, presentaron la Tarjeta de Débito conmemorativa de la Copa Mundial FIFA 2026™, con un diseño especial para celebrar este icónico evento deportivo, indicando que las tarjetas pueden solicitarse al abrir una Cuenta Conecta BanBajío o al realizar la reposición o renovación de tarjetas vigentes.

“En BanBajío siempre ponemos a nuestros clientes en el centro de lo que hacemos, es por eso por lo que ponemos a su disposición esta Tarjeta de Débito conmemorativa y la posibilidad a los fanáticos de vivir una experiencia inolvidable en la Copa Mundial FIFA 2026™, gracias a Visa”, señaló Ramón Velarde, director ejecutivo de Banca Comercial de BanBajío.

La pasión por el fútbol en México es un fenómeno social que trasciende generaciones y estratos. Al vincular soluciones de pago digitales seguras y convenientes con eventos deportivos de alto impacto, como la Copa Mundial FIFA 2026™, el impacto puede ser positivo como motor de inclusión financiera, potenciar el uso y la adopción de pagos digitales y contribuir con la reducción del uso de efectivo.

Además, los tarjetahabientes BanBajío,gracias a Visa tienen la oportunidad de ganar pases dobles para un partido en México, paquetes de hospitalidad y más de 3 mil artículos promocionales conmemorativos de la Copa Mundial FIFA 2026™.

En esta promoción participan los clientes que más transacciones hagan con las Tarjetas de Débito, Crédito y Nómina BanBajío Visa, con compras mínimas de 500 pesos, entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. https://www.bb.com.mx/webcenter/portal/BanBajio/haz-el-mejor-equipo?_afrRedirect=4252346741231031

Y no es todo, de enero a marzo 2026, para el segmento BanBajío Exclusive, los tarjetahabientes tendrán la posibilidad de ganar dos viajes para ver un partido en Los Ángeles y otro en Nueva Jersey, con un paquete completo de hospitalidad, cortesía de Visa.

BanBajío ha ampliado su modelo de negocio para facilitar el acceso a servicios financieros para todos los clientes, incluyendo pequeñas y medianas empresas. Al asociar la experiencia deportiva con un medio de pago seguro y conveniente como la Tarjeta de Débito Visa conmemorativa de la Copa Mundial FIFA 2026™ y ofrecer experiencias, gracias a Visa, se puede atraer a segmentos que históricamente han estado menos bancarizados a la vez que ofrecen a los clientes de esta institución un diseño que les permitirá vivir la emoción y ser parte de esta justa deportiva.

La Copa Mundial de la FIFA 26™ será la edición más grande en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, con 48 equipos jugando 104 partidos en 16 ciudades sedes en Canadá, Estados Unidos y México. El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Desde 2007, Visa ha sido el Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la FIFA, brindando soluciones innovadoras que garantizan experiencias de pago rápidas, sin fricciones y seguras durante los torneos, mejorando también la experiencia de los aficionados con momentos inolvidables y ofreciendo oportunidades exclusivas para sus clientes y tarjetahabientes en más de 40 eventos de la FIFA en todo el mundo.

«En Visa, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos. Durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, nos enorgullece ofrecer a los aficionados experiencias de pago rápidas, seguras y fluidas que los acerquen a la emoción, en cualquier lugar del mundo, con confianza y conveniencia», dijo Haydi Ramirez, VP de Desarrollo de Negocio, Visa México.