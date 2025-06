Department of the Treasury’s, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

Las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector. https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-issues-unprecedented-orders-under-powerful-new-authority-counter

En un comunicado señala que estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles.

Además, estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos pilares son la colaboración estrecha y el intercambio oportuno de información