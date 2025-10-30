Openbank supera los 500 mil clientes y alcanza más de 10 mil millones de pesos en saldos en México

Openbank, el banco 100% digital del Grupo Santander, alcanzó más de 500 mil clientes y 10 mil millones de pesos en saldos captados al cierre de su tercer trimestre desde su lanzamiento en México.

Con estos resultados, la institución se consolida como una de las plataformas digitales de mayor crecimiento en el país, respaldada por la solidez y experiencia del Grupo Santander, uno de los líderes financieros a nivel internacional.

El crecimiento sostenido de Openbank responde a la preferencia de los usuarios por soluciones financieras digitales que ofrezcan simplicidad, seguridad y transparencia. Una parte importante de su base de clientes pertenece a las nuevas generaciones, que valoran la posibilidad de operar desde su celular con una oferta bancaria completa, sin comisiones ocultas y con productos adaptados a cada etapa de su vida financiera.

La entidad reafirmó su compromiso de seguir transformando la manera en que los mexicanos gestionan sus finanzas, con procesos 100% digitales, atención personalizada y herramientas tecnológicas avanzadas para la protección de recursos y datos.

El desempeño de Openbank refleja también la madurez digital del mercado financiero mexicano y el liderazgo de Santander en el desarrollo de la banca del futuro.