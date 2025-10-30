Visa y Banorte lanzan tarjetas Edición Especial de la Copa Mundial FIFA 2026™

En el marco de la próxima Copa Mundial FIFA 2026™, Visa y Banorte presentaron las nuevas tarjetas de débito y crédito Edición Especial, con diseño conmemorativo y beneficios exclusivos para sus clientes.

Las tarjetas estarán disponibles en todas las sucursales Banorte y podrán solicitarse al abrir una cuenta Nómina Banorte, Enlace Personal o Enlace Digital, así como al realizar la reposición o renovación de tarjetas vigentes.

Una de las principales innovaciones de estos plásticos es que no cuentan con datos impresos, ya que la información estará disponible en la aplicación Banorte Móvil, fortaleciendo la seguridad y la experiencia digital de los usuarios.

En el caso de las tarjetas de crédito, los nuevos clientes que adquieran productos Clásica, Oro, Platinum, Infinite o Selección Nacional podrán elegir la versión conmemorativa. Aquellos que ya cuenten con una tarjeta podrán solicitar el cambio a través del portal Tu Tarjeta Favorita, y a partir de diciembre también mediante la app Banorte Móvil.

Además, todas las compras realizadas con las tarjetas Banorte Visa participarán en un sorteo especial con premios que incluyen boletos para los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026™, cortesía de Visa, así como autos y premios en efectivo.

“En Visa, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos. Durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, nos enorgullece ofrecer a los aficionados experiencias de pago rápidas, seguras y fluidas que los acerquen a la emoción, en cualquier lugar del mundo”, señaló Sergio de Anda, vicepresidente de Marketing de Visa México.

Banorte adelantó que próximamente dará a conocer nuevas promociones relacionadas con el torneo, que se inaugurará en el Estadio Ciudad de México, sede designada como “el estadio fuerte de México”.

Los interesados en conocer más detalles sobre las promociones y beneficios pueden consultar el portal Tu Tarjeta Favorita, donde se enlistan los programas y recompensas disponibles para los usuarios.