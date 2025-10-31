Walmart, Sam’s Club, INVEX y Mastercard lanzan nuevas tarjetas de crédito para fortalecer la inclusión financiera en México

Walmart de México, en alianza con INVEX Banco y con el respaldo tecnológico de Mastercard, anunció el lanzamiento de las nuevas Tarjetas de Crédito Walmart INVEX y Sam’s Club INVEX, una iniciativa que busca ampliar el acceso al crédito y promover la inclusión financiera entre las familias mexicanas.

Con estas nuevas tarjetas, los usuarios podrán acceder a beneficios exclusivos, precios competitivos y un programa de lealtad con descuentos y recompensas. Entre los principales atractivos destacan: sin anualidad, 10% de descuento en la primera compra, bonificación Cashi del 3.5% en compras en Walmart y 1% en cualquier otro establecimiento, además de la posibilidad de Meses sin Intereses en tiendas Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera.

Según el estudio “La nueva era de la inclusión financiera en América Latina” de Mastercard, solo el 53% de la población mexicana cuenta con una tarjeta de crédito, una cifra menor comparada con países como Brasil (75%) y Argentina (73%). El nuevo producto responde a ese desafío y se propone acercar soluciones financieras sencillas y seguras a millones de mexicanos.

“Cada vez que nuestros clientes y socios compren en cualquiera de nuestras más de 3,100 tiendas o en línea, recibirán beneficios que les ayudarán a administrar mejor su dinero y fortalecer su economía familiar”, explicó Santiago Benvenuto, Líder de Soluciones Financieras para Walmart de México y Centroamérica.

Por su parte, Jean Marc Mercier, Director General de INVEX Grupo Financiero, destacó que esta alianza “refuerza el compromiso de ofrecer una banca digital, simple y accesible”, al tiempo que consolida a INVEX como referente en la emisión de tarjetas de marca compartida en México.

La tecnología de Mastercard garantiza múltiples capas de protección y transacciones seguras. “Esta colaboración es un paso más hacia la digitalización de los servicios financieros en México, promoviendo una economía sin barreras”, afirmó Mauricio Schwartzmann, Country Manager de Mastercard México.

Las nuevas tarjetas ya están disponibles en tiendas Walmart y Sam’s Club de todo el país, así como a través de los canales digitales de INVEX Tarjetas y la App Cashi.

Con esta iniciativa, Walmart de México refuerza su compromiso con la inclusión financiera y la mejora del bienestar económico de las familias mexicanas.