Juan José Galnares nuevo director de Openbank

Felipe García Ascencio, director General de Santander México, informó que Juan José Galnares es el nuevo director General de Openbank México, el cual es su banco digital y que alcanzo 440 mil clientes desde que inició operaciones en febrero pasado.

“Juan es un profesional en toda la extensión, además de contar con una formación internacional tiene una amplia experiencia en empresas como Amazon en Estados Unidos, en la inclusión financiera en el país y es un experto en Fintech; con ello estamos abriendo una nueva etapa que va a llevar la experiencia de nuestros clientes al siguiente nivel, para afirmar a Openbank como referente de la mejor banca digital en México”.

“Estoy convencido que este nombramiento nos fortalece y nos prepara para seguir con este anuncio hoy más que nunca es el claro complemento de la estrategia Santander en México donde nuestro grupo tiene una de sus apuestas más grandes y más decididas”, señaló en García Ascencio en conferencia de prensa

Galnares tiene experiencia en el sector de tecnología digital (Fintech) ya que fue durante ocho años presidente de Clip, logrando llevarla de una empresa de pagos a una plataforma más amplia de servicios financieros, por lo cual tiene un amplio reconocimiento como un innovador en la industria de pagos e impulsor de la inclusión financiera en el país.

El nuevo director de Openbank, estudió un MBA por la escuela de negocios de la Universidad de Chicago y es Licenciado en Administración por la Universidad Iberoamericana. Previamente fue presidente de Clip y su experiencia incluye responsabilidades diversas en empresas como Amazon en Seattle, McKinsey & Co. en Chicago y Procter & Gamble en Latinoamérica.

“Openbank ofrece en México un modelo diferente de banca 100 por ciento digital, al combinar lo mejor de una Fintech con una plataforma global con la solidez de un grupo internacional como Santander. Lo que nos hemos propuesto en esta nueva etapa es llevar la experiencia de nuestros clientes al siguiente nivel para consolidar a Openbank como referente de lo mejor en banca digital en México. Tenemos metas muy ambiciosas y transformadoras”, señalo Galnares.