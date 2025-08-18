Nu México crece 50% y ya es el tercer emisor de tarjetas de crédito en México

São Paulo, 18 de agosto de 2025. – Nu México, la filial de Nubank, registró un crecimiento de más del 50% en su base de clientes en los últimos 12 meses, alcanzando los 12 millones de usuarios al cierre del segundo trimestre de 2025. Con esta cifra, la empresa se colocó como la tercera institución en número de tarjetas de crédito emitidas y la sexta en clientes dentro del sistema financiero mexicano, incluyendo bancos y SOFIPOs.

En entrevista para el Nu Videocast, Guilherme Lago, CFO de Nubank y presidente del Consejo de Nu México, destacó que la operación local muestra indicadores más sólidos que los de Brasil en su misma fase de maduración. “Hoy atendemos a uno de cada cuatro mexicanos bancarizados. Es un logro fenomenal en un período muy corto de tiempo. Pero apenas estamos empezando”, afirmó.

México, una apuesta estratégica

Nu México es la primera relación bancaria para el 22% de sus clientes. Para Lago, el país representa un mercado clave: es la segunda economía de América Latina, con un PIB per cápita superior al de Brasil, pero con menor penetración bancaria (50% contra 90% en Brasil) y de tarjeta de crédito (12%, menos de una cuarta parte de la brasileña).

El directivo destacó que los niveles de engagement e ingresos por cliente en México crecen más rápido que en Brasil en la misma etapa. Esto responde, explicó, a que la compañía llegó con la experiencia de seis años en su mercado de origen y un portafolio más ajustado a las necesidades locales.

Estrategia en dos horizontes

Nu México seguirá invirtiendo en crecimiento antes de priorizar rentabilidad. Según Lago, la estrategia pasa por dos caminos:

Ampliar la oferta de productos para clientes ya bancarizados, con servicios más simples y accesibles. Conquistar al segmento desbancarizado, que representa más de la mitad de la población.

La empresa aplica en México su esquema de crédito “low and grow”, que inicia con límites bajos y los incrementa conforme se recopilan datos del cliente, promoviendo educación financiera y mitigando riesgos.

Licencia bancaria, nuevo motor de expansión

Un punto clave fue la aprobación en abril de 2025 de la licencia bancaria de la CNBV, que permite a Nu operar como banco. Con ello, podrá ofrecer productos como la portabilidad de nómina, considerada un paso decisivo para convertirse en la relación financiera principal de los clientes. Actualmente, solo el 36% de los adultos en México cuenta con nómina domiciliada, concentrada en cinco bancos.

La licencia también habilita a Nu para captar depósitos asegurados y entrar en segmentos estratégicos como el de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), lo que, según Lago, reforzará el ecosistema entre clientes individuales y empresariales.

“Estamos aquí para construir la institución financiera más grande de México en la próxima década y estamos totalmente comprometidos a hacerlo de forma responsable y progresiva”, concluyó Lago.

