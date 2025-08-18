Conéctate con nosotros

Convenio Banamex–Guanajuato fortalece al sector empresarial local

Publicado

Hace 5 horas

en

Convenio Banamex–Guanajuato fortalece al sector empresarial local

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema productivo local y brindar herramientas financieras accesibles a los negocios de la región, Banamex y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Guanajuato firmaron un convenio de colaboración que beneficiará a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) formalmente constituidas.

El acuerdo contempla una amplia gama de servicios bancarios y esquemas de financiamiento en condiciones preferenciales, entre los que destacan:

  • 3 meses sin costo en el Paquete PyME (banca electrónica, transferencias nacionales e internacionales, pagos y consultas).
  • Crédito amortizable con 0% de comisión por contratación y tasa fija del 14.75%.
  • Terminal punto de venta sin cuota de afiliación y con seis meses sin costo en la renta.
  • Tienda en línea con desarrollo, implementación y un año sin cuota de afiliación.
  • Negocio Protegido con 10% de descuento.
  • Acceso a conferencias y análisis empresariales de alto valor.
  • Beneficios exclusivos del programa Mujer Empresaria, que incluyen asistencia empresarial (electricista, cerrajería, cristalería, plomería, entre otros), además de servicios de bienestar como coach fitness, coach nutricional y transporte con chofer.

Durante el acto protocolario, Sandra Luz Barraza, representante de Banamex, destacó que este convenio representa un paso firme en el fortalecimiento del sector empresarial de Guanajuato.

“Nuestro compromiso es abrir puertas y generar condiciones para que los emprendedores y empresarios de Guanajuato tengan más oportunidades de crecimiento y éxito”, subrayó.

En la firma participaron también Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, secretaria de Economía del estado, e Itza Morales Ramírez, directora PyME de Banamex, quienes resaltaron la relevancia de esta alianza para impulsar el desarrollo económico de la entidad.

Las y los interesados podrán acudir a cualquier sucursal Banamex en Guanajuato o registrarse en línea a través de este enlace utilizando el código promocional Guanajuato.

