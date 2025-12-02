José Iragorri nuevo director general de Banco Sabadell México

Banco Sabadell México anunció que José Iragorri es su nuevo director general, asumiendo el liderazgo de la filial en el país y que sustituirá en el cargo a Albert Figueras, el cual regreso a España para asumir la Dirección de Red del Grupo, un puesto clave a través del cual coordinará la estrategia comercial de las direcciones territoriales en ese país a partir del 1 de febrero de 2026.

“José Iragorri es la persona idónea para tomar el timón de Banco Sabadell México. Su profundo conocimiento del mercado local, su amplia trayectoria en el sector financiero mexicano y su visión estratégica aseguran la continuidad en el crecimiento y el éxito de la entidad. Dejo la dirección en las mejores manos”, señaló Figueras.

José Iragorri, se desempeñaba como subdirector General de Corporate & Investment Banking (CIB) en Sabadell México, cuenta con amplia experiencia y conocimiento del sector financiero mexicano.

Es Licenciado en Administración Pública por la Universidad de México y cuenta con un Máster en Negocio Internacional por la Universidad de Valencia. Su trayectoria incluye 10 años en CitiBanamex y 13 años en HSBC México, lo que subraya su profundo entendimiento del mercado local antes de su rol en Banco Sabadell.

El rol de subdirector General de CIB, que dejará Iragorri, será asumido por Gustavo Martínez Baca, actual director ejecutivo de Banca Corporativa de Sabadell México. Martínez Baca, quien forma parte del equipo desde 2017, ha liderado con éxito la cobertura de sectores clave como Energía, Infraestructura y Real Estate, además de gestionar las oficinas regionales.

Con 18 años de experiencia, incluyendo pasos por Citigroup en CDMX, Londres y Nueva York, y un MBA del IESE Business School, su ascenso asegura la continuidad en la estrategia de financiamiento corporativo.

Reconocimiento a gestión de Figueras

Albert Figueras, quien dirigió Banco Sabadell México desde mayo de 2023, regresa a España dejando un sólido desempeño. Bajo su gestión, el banco en México cerró el tercer trimestre de 2025 alcanzando una utilidad de 1,010 millones de pesos, lo que representa un significativo incremento interanual del +27.8% respecto al mismo periodo de 2024.

Tras el cambio de responsabilidades, Figueras permanecerá como miembro del Consejo de Administración de Banco Sabadell México, donde seguirá contribuyendo con su visión estratégica y conocimiento del negocio.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, destacó la elevada contribución de Figueras al crecimiento de Sabadell México y confirmó su convicción de que “continuará realizando una gran aportación desde su nueva responsabilidad” en España.

“Albert Figueras conoce muy bien la forma de hacer banca de Sabadell y estamos convencidos de que contribuirá de forma clara a cumplir nuestro reto de ser el mejor banco de España”, remató González-Bueno.