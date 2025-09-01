Kapital se convierte en Grupo Financiero con adquisición de Intercam

Kapital Grupo Financiero, surge por la compra de los activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos, con lo cual consolida su presencia en el País y busca consolidarse como el banco de las empresas del País.

La adquisición está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las autoridades regulatorias, las cuales ya supervisan a Kapital y reconocen que opera con estándares sólidos de cumplimiento, transparencia y estabilidad financiera.

Además, inyectará 100 millones de dólares a Intercam, a fin de fortalecer su posición financiera, fortalecer su operación y asegurar cumplimiento de sus obligaciones con clientes e inversionistas.

El proceso de integración de ambas instituciones se hará de forma gradual, transparente y centrado en las personas, a fin de preservar la continuidad de operaciones.