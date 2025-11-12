Evite gastos innecesarios en El Buen Fin

La edición de este año de “El Buen Fin” se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre próximo, durante este periodo, tanto tiendas físicas y como en línea ofrecerán ofertas especiales en una amplia variedad de categorías, desde electrónicos hasta ropa y servicios, convirtiéndose en una oportunidad ideal para hacer compras inteligentes; sin embargo, sin una buena planificación puedes hacer gastos innecesarios, señala Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex.

De esta forma, el especialista comparte siete consejos te ayudarán a aprovechar las ofertas de El Buen Fin de manera inteligente para cuidar tus finanzas:

1.-Haz una lista de compras prioritarias: define qué necesitas realmente y evita dejarte llevar por ofertas que no estaban en tu plan. 2.-Establece un presupuesto claro: define cuánto estás dispuesto a gastar y respétalo. Si te sobra dinero, guárdalo para imprevistos o futuras compras. 3.-Compara precios antes y durante el evento: investiga los precios de los productos que te interesan para asegurarte de que los descuentos sean reales y te convengan. 4.-Evita el uso excesivo de tarjetas de crédito: si decides usarlas, asegúrate de poder pagar el saldo completo antes de la fecha límite para evitar intereses. 5.-Aprovecha los meses sin intereses con responsabilidad: paga el monto mensual completo. Pagar menos genera intereses y podría aumentar tu deuda. 6.-No caigas en compras por impulso: mantente firme en tu lista, revisa las promociones y compra solo lo que realmente necesitas. 7.-Revisa los términos de las promociones: algunas ofertas aplican solo a ciertos medios de pago o productos. Lee bien las condiciones y verifica que el descuento se refleje en tu ticket.

Ordaz señala que disfrutar de El Buen Fin significa poder adquirir bienes a buen precio y sacar el máximo provecho de las ofertas. Con planificación, comparación de precios y apegarte a tu presupuesto podrás comprar de manera inteligente y cuidar tu salud financiera.