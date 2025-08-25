Gobierno brinda respaldo a clientes de Sofipo CAME

Las autoridades financieras y el gobierno federal confirmaron que los ahorradores de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) CAME cuentan con respaldo para proteger su dinero, en medio de la incertidumbre generada por los retrasos en las devoluciones de recursos.

El Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares garantiza hasta 25 mil UDIS (aproximadamente 211 mil pesos) por persona. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), este esquema cubre al 99% de los clientes en caso de una eventual revocación de licencia.

Jesús De la Fuente y Eugenio Laris, presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señalaron que los procedimientos de devolución se realizan con apego a la normatividad y que los usuarios no perderán sus recursos. Explicaron que el objetivo es que el proceso se concrete de manera ordenada y transparente, con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los ahorradores de CAME no perderán su dinero. Recordó que tanto la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, como Hacienda se mantienen en coordinación para atender a los afectados.

CAME se encuentra entre las sociedades financieras populares más grandes del país, con operaciones en diversas entidades y una cartera de más de un millón de clientes, integrada principalmente por mujeres y pequeños negocios en comunidades rurales y urbanas.