Softtek obtiene la certificación ISO 42001 en inteligencia artificial

Softtek, empresa global de ingeniería de software que impulsa a las organizaciones mediante tecnología para mejorar vidas, se convirtió en la primera compañía de tecnología en América Latina en obtener la certificación ISO 42001, la nueva norma internacional que regula la gestión responsable de sistemas de inteligencia artificial (IA).

El reconocimiento, otorgado por Applus+ Laboratories, avala la implementación de un Sistema de Gestión de la Inteligencia Artificial (AIMS), que garantiza altos estándares de transparencia, rendición de cuentas, monitoreo continuo y mitigación de riesgos durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA.

La ISO 42001 se ha consolidado rápidamente como una referencia global en la gobernanza de la inteligencia artificial. De acuerdo con el 2025 Compliance Benchmark Report, 76% de las organizaciones a nivel mundial planea adoptar esta norma en los próximos años como parte de sus estrategias de cumplimiento, innovación y gestión de riesgos.

“Obtener la certificación ISO 42001 es un paso natural para Softtek, que refleja nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas éticas, responsables y sostenibles. Esta norma eleva nuestros estándares y nos posiciona como pioneros en gobernanza de IA en la región”, destacó Ricardo Garza, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de Softtek.

Además de este logro, Softtek renovó sus certificaciones en ISO 27001 (seguridad de la información), ISO 20000 (gestión de servicios de TI), ISO 9001 (gestión de calidad) y ISO 27701 (privacidad de la información). Con ello, la empresa refuerza su compromiso con un ecosistema de cumplimiento normativo sólido, que impulsa la confianza, la excelencia y la innovación sostenible.

“La verdadera innovación sucede cuando trabajamos de la mano con nuestros clientes para descubrir nuevas formas de generar valor. Esta certificación refleja ese compromiso: construir juntos un futuro tecnológico más confiable y sostenible”, agregó Jaime Palacios, Chief Value Discovery Officer de Softtek.

Con esta certificación, Softtek consolida su liderazgo como socio tecnológico confiable, capaz de acompañar a empresas en la creación de soluciones de inteligencia artificial simples, inteligentes y seguras, que promuevan la eficiencia y generen valor con impacto positivo.