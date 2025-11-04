Conéctate con nosotros

Elektra celebra 75 años de innovación y compromiso con las familias mexicanas

CEO apuestan por la inteligencia artificial y el talento para crecer en 2025

El Buen Fin 2025 impulsa a las empresas familiares y fortalece la economía local: CONCANACO SERVYTUR

México enfrenta su mayor desafío energético rumbo a la COP30: una transición justa e incluyente

Waldo’s apoyará a las familias de las víctimas y colaborará con autoridades tras incidente en Hermosillo

El comercio exterior representa 75% del PIB y es la columna vertebral de la economía mexicana: COMCE

Walmart, Sam’s Club, INVEX y Mastercard lanzan nuevas tarjetas de crédito para fortalecer la inclusión financiera en México

Franquicias mexicanas llevarán el sello “Hecho en México” al Sudeste Asiático

Empresas suizas impulsan el liderazgo femenino y la equidad de género en México

El seguro de crédito, herramienta esencial para la liquidez de las Pymes

Elektra conmemoró su 75 aniversario con un evento que reunió a directivos y colaboradores de todo el país, quienes celebraron más de siete décadas de historia, innovación y compromiso con las familias mexicanas.

Durante la ceremonia, Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, destacó el papel de Elektra en la transformación económica y social del país, al ofrecer soluciones accesibles que han permitido a millones de personas mejorar su calidad de vida.

“Elektra ha crecido gracias al trabajo y al servicio a nuestros clientes. Nos mantenemos firmes en nuestros valores: creer en la vida, en la propiedad y en la libertad. Esos principios son las anclas que guían nuestro camino”, expresó Salinas Pliego al reconocer la labor de los colaboradores que han sido parte de esta trayectoria.

El empresario subrayó la importancia de mantener una postura de resiliencia y firmeza frente a los retos actuales, reiterando que la misión de Elektra es continuar generando prosperidad incluyente y oportunidades para todos los mexicanos.

Innovación y transformación digital

Elektra ha evolucionado de un modelo de negocio centrado en tiendas físicas a un ecosistema digital integral, que combina comercio electrónico, servicios financieros y soluciones tecnológicas. Su plataforma en línea amplía la oferta hacia nuevas categorías como moda, belleza y juguetes, mientras su app y red de tiendas físicas integran servicios financieros, préstamos y tecnología.

Este enfoque híbrido le permite consolidarse como un retailer accesible, confiable y conectado con las necesidades de los consumidores en México y América Latina.

Con presencia nacional y una sólida infraestructura tecnológica, Elektra reafirma su compromiso de seguir impulsando la economía familiar, la inclusión financiera y la digitalización del comercio.

“A 75 años de su fundación, Elektra mantiene vivo su propósito: acompañar el desarrollo de México y celebrar lo mejor de la vida junto a las familias mexicanas”, señaló la compañía.

