Elektra celebra 75 años de innovación y compromiso con las familias mexicanas

Elektra conmemoró su 75 aniversario con un evento que reunió a directivos y colaboradores de todo el país, quienes celebraron más de siete décadas de historia, innovación y compromiso con las familias mexicanas.

Durante la ceremonia, Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, destacó el papel de Elektra en la transformación económica y social del país, al ofrecer soluciones accesibles que han permitido a millones de personas mejorar su calidad de vida.

“Elektra ha crecido gracias al trabajo y al servicio a nuestros clientes. Nos mantenemos firmes en nuestros valores: creer en la vida, en la propiedad y en la libertad. Esos principios son las anclas que guían nuestro camino”, expresó Salinas Pliego al reconocer la labor de los colaboradores que han sido parte de esta trayectoria.

El empresario subrayó la importancia de mantener una postura de resiliencia y firmeza frente a los retos actuales, reiterando que la misión de Elektra es continuar generando prosperidad incluyente y oportunidades para todos los mexicanos.

Innovación y transformación digital

Elektra ha evolucionado de un modelo de negocio centrado en tiendas físicas a un ecosistema digital integral, que combina comercio electrónico, servicios financieros y soluciones tecnológicas. Su plataforma en línea amplía la oferta hacia nuevas categorías como moda, belleza y juguetes, mientras su app y red de tiendas físicas integran servicios financieros, préstamos y tecnología.

Este enfoque híbrido le permite consolidarse como un retailer accesible, confiable y conectado con las necesidades de los consumidores en México y América Latina.

Con presencia nacional y una sólida infraestructura tecnológica, Elektra reafirma su compromiso de seguir impulsando la economía familiar, la inclusión financiera y la digitalización del comercio.

“A 75 años de su fundación, Elektra mantiene vivo su propósito: acompañar el desarrollo de México y celebrar lo mejor de la vida junto a las familias mexicanas”, señaló la compañía.