Franquicias mexicanas llevarán el sello “Hecho en México” al Sudeste Asiático

Marcas nacionales viajarán al Sudeste Asiático portando por primera vez oficialmente el sello Hecho en México, como parte de una misión comercial liderada por la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), que participará en la Indonesia Franchise Week 2025.

Hasta ahora, las marcas confirmadas para integrar el Pabellón México en Yakarta son Baby Ballet Marbet, Creditaria, EPS Servicio Automotriz, Fraiche, Global Expo, KidZania, Tintorerías Max, Todo para sus Pies y Wing’s Army, además de la propia AMF, que funge como organismo representante del sector y responsable de haber gestionado el distintivo Hecho en México ante la Secretaría de Economía.

Esta participación, abanderada por la Secretaría de Economía, no solo abre una puerta de expansión comercial; también marcará la primera aparición internacional del sello Hecho en México aplicado de manera oficial al sector franquicias, convirtiendo a las marcas participantes en embajadoras del programa nacional de identidad y orgullo productivo.

El distintivo permitirá que el Pabellón México se presente bajo una imagen unificada en la International Franchise & Business Opportunity Expo (IFBO), que se llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD).

“El sector franquicias ya conquistó América; ahora vamos al Sudeste Asiático con sello propio y estrategia de país”, afirmó Betsy Eslava, presidenta de la AMF. “Llevar el Hecho en México a Indonesia no es sólo participar en una expo: es posicionar a México como exportador de modelos de negocio probados y confiables, no sólo de productos”.

La delegación mexicana también tendrá presencia en las reuniones del Asia Pacific Franchise Confederation (APFC) y del World Franchise Council (WFC), además de participar en una gala internacional de reconocimientos y en una misión empresarial con actividades culturales y de negocios.

La expo en Yakarta es considerada la plataforma de franquicias más relevante del Sudeste Asiático, con más de 200 marcas y compradores de 15 países. Indonesia representa además un mercado de 273 millones de habitantes, de los cuales 64 millones pertenecen a la clase media y media alta. Con un crecimiento económico sostenido superior al 5% anual y su papel como puerta de entrada a un mercado regional de 650 millones de consumidores, el país se perfila como un destino clave para la expansión del modelo de franquicias mexicanas.

“Las franquicias mexicanas tienen mucho que ofrecer al mercado indonesio: desde modelos de operación altamente estandarizados, hasta prácticas de capacitación, eficiencia y atención al cliente que hoy compiten a nivel mundial”, añadió Eslava.

“No vamos a vender solo productos, vamos a compartir know-how, tecnología y mejores prácticas para construir alianzas de largo plazo”, enfatizó.

Por su parte, Juan Kasuga, Director General de Creditaria México y Vicepresidente de Asuntos Internacionales de la AMF, subrayó que esta incursión al mercado asiático representa una oportunidad de crecimiento y de posicionamiento global del sector franquicias como uno de los pilares de la economía mexicana.