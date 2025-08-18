Empresas
Doble reconocimiento para McCann Worldgroup México
McCann Worldgroup México fue distinguida en la edición 2025 del Ranking de Equidad de Género (PAR) de Aequales, consolidándose como la única agencia de comunicación, publicidad y creatividad reconocida por su compromiso con la equidad, la inclusión y la sostenibilidad en el ámbito laboral.
La agencia obtuvo dos importantes distinciones:
- 4.º lugar en la categoría Top 5 Empresas con 200 a 1,000 colaboradores.
- Premio a la Mejor Práctica en Sostenibilidad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 y 10 de la ONU, enfocados en la igualdad de género y la reducción de desigualdades.
El Ranking Aequales es uno de los instrumentos más relevantes en Latinoamérica para medir la equidad de género, la diversidad corporativa y la sostenibilidad. En su edición mexicana 2025 evaluó a 69 organizaciones, arrojando un panorama alentador:
- El 90% de las empresas ya cuenta con políticas formales de equidad y diversidad.
- El 86% ha adoptado modelos híbridos de trabajo.
- El 93% implementa procesos de contratación transparentes y equitativos.
Estos resultados reflejan un cambio estructural en la cultura laboral mexicana y, en el caso de McCann, son consecuencia de la labor del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), que ha impulsado prácticas integrales para garantizar entornos inclusivos y sostenibles.
Aurea Pineda, People & Culture Head de McCann Worldgroup México, destacó que la equidad es parte esencial de la cultura corporativa:
“Las políticas de equidad que hemos implementado no son iniciativas aisladas, sino parte integral de nuestra cultura organizacional. Creemos firmemente que los entornos diversos generan mejores ideas y soluciones para nuestros clientes”.
Por su parte, Luisana Montoya, Directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de McCann Worldgroup América Latina y el Caribe, afirmó:
“Nuestra visión como agencia es clara: la inclusión no es una obligación, sino un motor de crecimiento, creatividad y competitividad. Fomentar un espacio donde cada voz es valorada fortalece la innovación y mejora los resultados para nuestros clientes”.
Con este doble reconocimiento, McCann Worldgroup México reafirma su liderazgo como referente en la industria, demostrando que invertir en equidad, diversidad y sostenibilidad es una estrategia clave para el éxito empresarial y social.