Doble reconocimiento para McCann Worldgroup México

Grupo Farrera celebra 90 años de historia y compromiso en Chiapas

Bosch Home Comfort se expande en América y Asia con nueva adquisición

Así conectan los CEOs con las audiencias en México:Estudio LLYC

Del abandono a la oportunidad: reconversión de oficinas en CDMX

Canaco CDMX: Impunidad e inacción disparan la economía informal

Posadas crece 10% en ingresos en 2T25 y planea 32 nuevos hoteles

Coloca a Pemex en Observación de Calificación Positiva

INEGI reporta nulo crecimiento en mayo; preocupan señales de desaceleración

Dolores® diversifica su portafolio con platillos preparados listos en 2 minutos

McCann Worldgroup México fue distinguida en la edición 2025 del Ranking de Equidad de Género (PAR) de Aequales, consolidándose como la única agencia de comunicación, publicidad y creatividad reconocida por su compromiso con la equidad, la inclusión y la sostenibilidad en el ámbito laboral.

La agencia obtuvo dos importantes distinciones:

  • 4.º lugar en la categoría Top 5 Empresas con 200 a 1,000 colaboradores.
  • Premio a la Mejor Práctica en Sostenibilidad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 y 10 de la ONU, enfocados en la igualdad de género y la reducción de desigualdades.

El Ranking Aequales es uno de los instrumentos más relevantes en Latinoamérica para medir la equidad de género, la diversidad corporativa y la sostenibilidad. En su edición mexicana 2025 evaluó a 69 organizaciones, arrojando un panorama alentador:

  • El 90% de las empresas ya cuenta con políticas formales de equidad y diversidad.
  • El 86% ha adoptado modelos híbridos de trabajo.
  • El 93% implementa procesos de contratación transparentes y equitativos.

Estos resultados reflejan un cambio estructural en la cultura laboral mexicana y, en el caso de McCann, son consecuencia de la labor del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), que ha impulsado prácticas integrales para garantizar entornos inclusivos y sostenibles.

Aurea Pineda, People & Culture Head de McCann Worldgroup México, destacó que la equidad es parte esencial de la cultura corporativa:

“Las políticas de equidad que hemos implementado no son iniciativas aisladas, sino parte integral de nuestra cultura organizacional. Creemos firmemente que los entornos diversos generan mejores ideas y soluciones para nuestros clientes”.

Por su parte, Luisana Montoya, Directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de McCann Worldgroup América Latina y el Caribe, afirmó:

“Nuestra visión como agencia es clara: la inclusión no es una obligación, sino un motor de crecimiento, creatividad y competitividad. Fomentar un espacio donde cada voz es valorada fortalece la innovación y mejora los resultados para nuestros clientes”.

Con este doble reconocimiento, McCann Worldgroup México reafirma su liderazgo como referente en la industria, demostrando que invertir en equidad, diversidad y sostenibilidad es una estrategia clave para el éxito empresarial y social.

