Conéctate con nosotros

EMPRESA Tecnología

Cómo la tecnología está transformando el comercio agropecuario en México y América Latina

Empresas Tecnología

KnowBe4: 9 de cada 10 hackeos inician con errores humanos

EMPRESA

Posicionamiento de la ADI sobre la reforma a la Ley de Amparo

EMPRESA

Premio Excelencia Pyme fortalece innovación y productividad en México

EMPRESA

Cámara de Diputados y Amazon apoyan digitalización de pymes

EMPRESA

Skandia revela nuevo perfil del inversionista mexicano

EMPRESA

Great Place to Work premia a directivo de Grupo Ruba

EMPRESA Tecnología

Orion Innovation impulsa la transformación digital del retail mexicano con inteligencia artificial

Inmobiliario Tecnología

Huella Estructural impulsa el monitoreo preventivo de edificaciones en México con sensores inteligentes

Automotriz Movilidad

México se convierte en el principal proveedor de vehículos eléctricos a Estados Unidos: Latam Mobility 2025

EMPRESA

Cómo la tecnología está transformando el comercio agropecuario en México y América Latina

Publicado

Hace 1 hora

en

El comercio minorista agropecuario se ha consolidado como un eslabón estratégico dentro de la cadena del agronegocio, al conectar la producción rural con la industria y el consumidor final. Según explica Fabrício Orrigo, director de productos para Agro de TOTVS, los distribuidores, cooperativas y traders de granos son los actores clave que impulsan la eficiencia y la rentabilidad del sector.

Orrigo destaca que el comercio minorista agrícola opera bajo un ritmo particular, marcado por la estacionalidad y la concentración de operaciones durante los periodos de siembra y cosecha. Estos picos de actividad suponen desafíos logísticos y financieros que demandan herramientas tecnológicas especializadas para mantener la eficiencia y la trazabilidad.

Además, subraya que el crédito rural —incluyendo esquemas de barter (intercambio de insumos por producción futura)— requiere una gestión inteligente y ágil, capaz de evaluar riesgos asociados a factores climáticos y de mercado.

Para el ejecutivo, la tecnología es un motor de transformación estratégica. En el caso de los distribuidores, permite un control de inventarios más preciso, ofertas personalizadas y relaciones basadas en datos. En las cooperativas agrícolas, impulsa la transparencia, la gobernanza y la optimización de los procesos de venta conjunta. Mientras que para los traders de granos, la digitalización garantiza competitividad al ofrecer una visión en tiempo real de contratos, logística e inventarios.

“El futuro del comercio minorista agropecuario está en la integración. Cuando la información fluye sin fricciones, desde el pedido de un fertilizante hasta la liquidación de un contrato de soja, se logra verdadera eficiencia y nuevas oportunidades de negocio”, concluye Orrigo.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.