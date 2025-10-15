Posicionamiento de la ADI sobre la reforma a la Ley de Amparo

Conéctate con nosotros

Publicado

Hace 16 horas

en

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) manifestó su preocupación por el rápido avance del proceso legislativo para reformar la Ley de Amparo, principal herramienta de defensa de los derechos constitucionales en México.

Si bien la versión aprobada en la Cámara de Diputados —actualmente en análisis en el Senado— incorporó avances importantes, como la eliminación de la retroactividad en los juicios en curso, aún persisten disposiciones que podrían comprometer la certeza jurídica y limitar la protección efectiva de los derechos fundamentales.

El objetivo declarado de la reforma es agilizar la resolución de los procesos judiciales y reducir los litigios fiscales de carácter dilatorio. No obstante, las modificaciones que restringen la suspensión de actos reclamados podrían generar un entorno de inseguridad jurídica, debilitando la confianza en las instituciones y desincentivando la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

Para el sector inmobiliario, la seguridad jurídica es un pilar esencial que permite detonar proyectos de largo plazo, impulsar la vivienda y fortalecer la infraestructura urbana. La posibilidad de enfrentar actos arbitrarios sin mecanismos de defensa eficaces elevaría el riesgo regulatorio y podría frenar nuevas inversiones, con un impacto directo en la generación de empleo y el crecimiento de las ciudades.

Ante este escenario, la ADI hizo un llamado respetuoso al Senado de la República para que, durante el proceso legislativo, priorice la certeza jurídica, el acceso efectivo a la justicia y la protección de las garantías individuales. Estos principios —señaló la Asociación— son indispensables para mantener la confianza de los inversionistas y asegurar un crecimiento sostenible en México.

