Tecnología

KnowBe4: 9 de cada 10 hackeos inician con errores humanos

Economía Empresas

Mercado Libre advierte riesgo para 1 millón de PyMEs por cambios al Paquete Económico 2026

Economía Empresas

Globalización en transformación: la economía mundial entra en una nueva era

Vivienda

INFONAVIT y Concanaco lanzan “La Gran Remodelación” para comercios y derechohabientes

Sustentabilidad

Inicia “México por el Clima”, foro que posiciona al país como líder ambiental

Economía Empresas

Mundial 2026 impulsará hasta 18% las rentas de locales comerciales en México: Spot2.mx

Empresas

Tomará 1 año estabilizar y detonar crecimiento de Creditaria: HIR

Empresas

CDMX líder en conciertos, pero necesita WiFi robusto en sus venues

Economía Empresas

ICC México pide una Ley General de Aguas que dé certeza a inversión y derecho humano

Empresas

Reforma a la Ley Aduanera: llamado a la colaboración para fortalecer el comercio exterior

Empresas

Publicado

Hace 1 hora

en

Más del 90% de los hackeos exitosos y filtraciones de datos comienzan con estafas de phishing, de acuerdo con el informe Phishing por Industria Benchmark de KnowBe4, la plataforma global especializada en gestión de riesgos humanos y capacitación en ciberseguridad.

El estudio revela un incremento del 17.3% en la cantidad de correos de phishing y un aumento del 47% en los ataques que lograron evadir las defensas nativas y los sistemas de filtrado de correo electrónico. Además, 82.6% de los mensajes maliciosos analizados utilizaron inteligencia artificial para engañar a los usuarios.

Antes de recibir capacitación, el 33.1% de los empleados a nivel global cayó en pruebas de phishing, lo que evidencia la vulnerabilidad del llamado “eslabón humano”.

Según datos de Naciones Unidas, durante los primeros tres meses del año se registraron 35.2 mil millones de intentos de ciberataques en el mundo —equivalentes a 270 mil por minuto—, posicionando a México como el segundo país más atacado en América Latina, solo detrás de Brasil. Las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables: más del 75% carece de medidas básicas de protección, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.

Ante este panorama, KnowBe4 propone un modelo de ciberseguridad centrado en el factor humano, apoyado en inteligencia artificial, que analiza cómo las personas interactúan con las herramientas digitales para prevenir errores y reducir el riesgo de incidentes.

“En México, donde los ciberataques ocurren a un ritmo alarmante, dotar a las organizaciones con las herramientas y la capacitación adecuadas no solo es inteligente, es esencial. La ciberseguridad comienza por abordar el riesgo humano y la inteligencia artificial agente”, afirmó Lécio DePaula, vicepresidente de protección de datos de KnowBe4.

