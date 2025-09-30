SONDA transforma el retail con soluciones digitales en México

En un entorno donde el comercio minorista enfrenta crecientes retos de eficiencia, experiencia del consumidor y adaptación tecnológica, SONDA, líder en transformación digital en América Latina, refuerza su compromiso con el sector retail y comercio. Su objetivo es ayudar a las empresas a ser más competitivas, sostenibles y centradas en el cliente, al tiempo que los consumidores disfrutan de experiencias de compra más seguras, ágiles y personalizadas.

El retail se ha consolidado como uno de los sectores más dinámicos y exigentes de la economía mexicana. La digitalización, el crecimiento del comercio electrónico y las nuevas expectativas de los consumidores requieren soluciones que integren todos los canales en un ecosistema eficiente. Para atender esta necesidad, SONDA ofrece un portafolio que incluye plataformas omnicanal, gestión avanzada de inventarios, automatización de procesos, ciberseguridad, movilidad urbana y pagos digitales.

Gracias al uso de tecnologías inteligentes, los retailers pueden optimizar su logística, garantizar entregas oportunas y reducir costos operativos. La analítica avanzada, además, permite anticipar tendencias de consumo, minimizar mermas y tomar decisiones en tiempo real.

Del lado del consumidor, estas soluciones se traducen en procesos de compra fluidos y seguros, tanto en tiendas físicas como en línea. Desde pagos sin fricciones hasta integración con plataformas de entrega, SONDA coloca a las personas en el centro de la experiencia, ofreciendo mayor comodidad, transparencia y confianza.

“En SONDA creemos que la tecnología es el puente que conecta las aspiraciones de las empresas con el bienestar de las personas. Nuestro propósito es generar valor tangible para nuestros clientes y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de ciudades más inteligentes, seguras y sostenibles”, señaló Rodrigo Ampudia Urban, director de Retail de SONDA.

En un contexto donde las fronteras entre lo físico y lo digital se difuminan, el reto para el comercio no es solo adoptar tecnología, sino implementarla de manera que mejore la vida de las personas. Con proyectos que ya han generado impacto económico y social en otros sectores, SONDA acompaña al retail para convertir la omnicanalidad, la analítica avanzada y los pagos digitales en resultados medibles: reducción de costos, mayor resiliencia y clientes más satisfechos.

Así, la digitalización se consolida como motor de competitividad para los negocios y como un beneficio tangible para la sociedad, al ofrecer servicios más accesibles, seguros y sostenibles.