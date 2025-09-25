Mercado Libre, empresa líder en comercio electrónico y servicios financieros digitales en América Latina, fue reconocida como una de las compañías con mejor reputación en México, al alcanzar la posición #6 en el ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

Este resultado marca el quinto año consecutivo en que la compañía se mantiene dentro del top 10, escalando posiciones de forma constante, y reafirma su liderazgo en el sector de comercio electrónico, categoría en la que ocupa el primer lugar por cuarto año consecutivo.

El reconocimiento refleja la consistencia de la estrategia de Mercado Libre, enfocada en la innovación y en generar un impacto positivo tanto económico como social. La compañía se ha consolidado como un referente regional en comercio electrónico y servicios financieros digitales, impulsando el desarrollo de una economía más inclusiva.

David Geisen, Director General de Mercado Libre México y SVP de Marketplace para Hispanos, destacó:

“Mantenernos por quinto año consecutivo en el top 10 de las empresas con mejor reputación en México y liderar el sector, demuestra que nuestro propósito de democratizar el comercio y los servicios financieros genera un impacto positivo en el país. Este reconocimiento es sin duda para los más de 30 mil empleados en México que trabajamos por seguir entregando lo mejor”.

El ranking de MERCO se elabora bajo una metodología integral que considera diversas perspectivas y más de 20 fuentes de información. El proceso es auditado por KPMG, lo que garantiza su transparencia y confiabilidad.



MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un instrumento de evaluación que mide y evalúa la reputación de las empresas en varios países de Iberoamérica, basándose en una metodología multistakeholder auditada por KPMG.