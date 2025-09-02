Conéctate con nosotros

Reconozca a un fake finfluencers

Lanzan La Comer Card Banamex con beneficios exclusivos para clientes frecuentes

Mercado laboral con situación contrastante

Que rentar o comprar sea tan fácil como pedir Uber: Spot2

Industria manufacturera gasta hasta 40% en electricidad: Energía Real

Pagos locales, clave del comercio electrónico en América Latina

Rappi asegura su mayor préstamo desde 2015 para crecer en América Latina

Bitso Business presenta nuevo informe y rebranding en 2025

Realty One Group acelera expansión en México con apoyo de AMPI

Seguridad electrónica: la nueva aliada de las empresas en México

Publicado

Hace 4 horas

en

Reconozca a un fake finfluencers

En la era del contenido, los influencers financieros, también conocidos como finfluencers, han ganado terreno a través de temas de educación financiera, la información que comparten se caracteriza por ser rápida, breve y accesible, sin embargo, “no todo lo que brilla es oro”.

Lo anterior porque junto a los expertos reales, han surgido los fake finfluencers, perfiles que fingen tener conocimientos financieros para ganar seguidores, monetizar contenido o incluso inducir al fraude, señala Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex.

En una nota detalla que estos “expertos” promueven esquemas de inversión riesgosos, consejos sin fundamento o productos financieros poco transparentes, por lo cual comparte algunos consejos básicos para detectar un fake finfluencer:

  • Prometen dinero fácil, ganancias rápidas o inversiones sin riesgo.
  • Simplifican temas complejos como el trading o las criptomonedas.
  • Te presionan a tomar decisiones con frases como: “No te lo pierdas”, “Solo por hoy”, generando ansiedad o FOMO financiero de perder la oportunidad.

¿Cómo filtrar su perfil o información?

  • Verifica de dónde proviene su conocimiento: ¿Tiene formación en finanzas o certificaciones profesionales?
  • Revisa sus redes: ¿Está verificada? ¿Comparte fuentes confiables? ¿Ha estado ligado a denuncias?
  • Consulta varias fuentes: No tomes decisiones financieras con base en un solo video porque es viral.
  • Desarrolla pensamiento crítico: Pregúntate si busca ayudarte o solo beneficiarse de ti. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es.

Ante ello, señala que no se tomen decisiones importantes, escuchando personas que no conoces o videos virales, nadie conoce mejor tu situación financiera más que tú. Los likes no garantizan conocimiento.

Tómate el tiempo de investigar y analizar antes de tomar decisiones con tu dinero. Tus ahorros y salud financiera te lo agradecerán. La mejor defensa ante estas situaciones es la educación financiera.

