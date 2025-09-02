Reconozca a un fake finfluencers

En la era del contenido, los influencers financieros, también conocidos como finfluencers, han ganado terreno a través de temas de educación financiera, la información que comparten se caracteriza por ser rápida, breve y accesible, sin embargo, “no todo lo que brilla es oro”.

Lo anterior porque junto a los expertos reales, han surgido los fake finfluencers, perfiles que fingen tener conocimientos financieros para ganar seguidores, monetizar contenido o incluso inducir al fraude, señala Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex.

En una nota detalla que estos “expertos” promueven esquemas de inversión riesgosos, consejos sin fundamento o productos financieros poco transparentes, por lo cual comparte algunos consejos básicos para detectar un fake finfluencer:

Prometen dinero fácil, ganancias rápidas o inversiones sin riesgo.

Simplifican temas complejos como el trading o las criptomonedas.

Te presionan a tomar decisiones con frases como: “No te lo pierdas”, “Solo por hoy”, generando ansiedad o FOMO financiero de perder la oportunidad.

¿Cómo filtrar su perfil o información?

Verifica de dónde proviene su conocimiento: ¿Tiene formación en finanzas o certificaciones profesionales?

¿Tiene formación en finanzas o certificaciones profesionales? Revisa sus redes: ¿Está verificada? ¿Comparte fuentes confiables? ¿Ha estado ligado a denuncias?

¿Está verificada? ¿Comparte fuentes confiables? ¿Ha estado ligado a denuncias? Consulta varias fuentes: No tomes decisiones financieras con base en un solo video porque es viral.

No tomes decisiones financieras con base en un solo video porque es viral. Desarrolla pensamiento crítico: Pregúntate si busca ayudarte o solo beneficiarse de ti. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es.

Ante ello, señala que no se tomen decisiones importantes, escuchando personas que no conoces o videos virales, nadie conoce mejor tu situación financiera más que tú. Los likes no garantizan conocimiento.

Tómate el tiempo de investigar y analizar antes de tomar decisiones con tu dinero. Tus ahorros y salud financiera te lo agradecerán. La mejor defensa ante estas situaciones es la educación financiera.