EMPRESA
Primer Reporte de Impacto en la Cultura y las Industrias Creativas.- Amazon
• El documento destaca cómo Amazon impulsa las economías creativas globales y proyecta historias locales a escenarios internacionales.
• En México, la compañía ha fortalecido la literatura, la música y la producción audiovisual mediante programas e iniciativas que promueven el talento nacional.
Amazon publicó la primera edición de su Reporte de Impacto en la Cultura y las Industrias Creativas, un análisis que detalla la forma en que la compañía contribuye al desarrollo de la economía creativa global en sectores como la literatura, la música, el cine y el entretenimiento digital.
El documento explora cómo Amazon impulsa a los creadores de distintas regiones del mundo a desarrollar sus carreras, conectar con nuevas audiencias y preservar su identidad cultural a través de la innovación tecnológica. También aborda cómo la empresa elimina barreras tradicionales para la creación y distribución de contenido artístico, transformando la manera en que las historias son producidas y compartidas a nivel mundial.
Contribución de Amazon al talento creativo en México
El reporte destaca varios logros e iniciativas desarrolladas en el país:
- Literatura: A través de Kindle Direct Publishing (KDP), miles de autores mexicanos han alcanzado lectores internacionales. Estados Unidos, España, México, Reino Unido y Alemania son los principales mercados donde sus obras han tenido mayor resonancia.
- Premio Primera Novela: En colaboración con el Gobierno de México, Amazon fomenta el talento literario emergente mediante este certamen. Entre sus ganadores se encuentran Rodrigo Solís (2025), Hiram Ruvalcaba (2024), Suzette Celaya (2023), Clyo Mendoza (2022) y Karina Sosa (2021), representantes de una nueva generación de escritores mexicanos.
- Música: Con más de 350 alianzas con sellos musicales y programas como ROMPE MX, Amazon Music ha impulsado a artistas emergentes como El Malilla, quien pasó de lanzar un Amazon Original a convertirse en el primer reggaetonero mexicano en cerrar un escenario en Coachella 2025.
- Producción audiovisual: Amazon Prime Video ha desarrollado más de 55 títulos originales en México, en colaboración con productoras locales. Estas producciones han generado empleo y proyección internacional para las historias nacionales. Uno de sus mayores éxitos, Pan y Circo, conducido por Diego Luna, ganó el Emmy® Internacional 2021 al Mejor Programa de Prime Time en idioma distinto al inglés.
- Audiolibros: Con una biblioteca de más de 50,000 títulos en español, Audible México se consolida como líder global en narración y contenido auditivo.
Una plataforma global para la creatividad
A través de sus servicios Audible, Kindle, Prime Video y Amazon Music, la compañía continúa acercando la cultura y el entretenimiento a millones de personas en todo el mundo, fomentando la creación, distribución y acceso a contenidos diversos que representan la riqueza cultural de cada país.
Consulta el reporte completo aquí 👉 Reporte de Impacto en la Cultura y las Industrias Creativas