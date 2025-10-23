Primer Reporte de Impacto en la Cultura y las Industrias Creativas.- Amazon

• El documento destaca cómo Amazon impulsa las economías creativas globales y proyecta historias locales a escenarios internacionales.

• En México, la compañía ha fortalecido la literatura, la música y la producción audiovisual mediante programas e iniciativas que promueven el talento nacional.

Amazon publicó la primera edición de su Reporte de Impacto en la Cultura y las Industrias Creativas, un análisis que detalla la forma en que la compañía contribuye al desarrollo de la economía creativa global en sectores como la literatura, la música, el cine y el entretenimiento digital.

El documento explora cómo Amazon impulsa a los creadores de distintas regiones del mundo a desarrollar sus carreras, conectar con nuevas audiencias y preservar su identidad cultural a través de la innovación tecnológica. También aborda cómo la empresa elimina barreras tradicionales para la creación y distribución de contenido artístico, transformando la manera en que las historias son producidas y compartidas a nivel mundial.

Contribución de Amazon al talento creativo en México

El reporte destaca varios logros e iniciativas desarrolladas en el país:

Literatura: A través de Kindle Direct Publishing (KDP) , miles de autores mexicanos han alcanzado lectores internacionales. Estados Unidos, España, México, Reino Unido y Alemania son los principales mercados donde sus obras han tenido mayor resonancia.

A través de , miles de autores mexicanos han alcanzado lectores internacionales. Estados Unidos, España, México, Reino Unido y Alemania son los principales mercados donde sus obras han tenido mayor resonancia. Premio Primera Novela: En colaboración con el Gobierno de México, Amazon fomenta el talento literario emergente mediante este certamen. Entre sus ganadores se encuentran Rodrigo Solís (2025) , Hiram Ruvalcaba (2024) , Suzette Celaya (2023) , Clyo Mendoza (2022) y Karina Sosa (2021) , representantes de una nueva generación de escritores mexicanos.

En colaboración con el Gobierno de México, Amazon fomenta el talento literario emergente mediante este certamen. Entre sus ganadores se encuentran , , , y , representantes de una nueva generación de escritores mexicanos. Música: Con más de 350 alianzas con sellos musicales y programas como ROMPE MX , Amazon Music ha impulsado a artistas emergentes como El Malilla , quien pasó de lanzar un Amazon Original a convertirse en el primer reggaetonero mexicano en cerrar un escenario en Coachella 2025 .

Con más de y programas como , Amazon Music ha impulsado a artistas emergentes como , quien pasó de lanzar un Amazon Original a convertirse en el . Producción audiovisual: Amazon Prime Video ha desarrollado más de 55 títulos originales en México , en colaboración con productoras locales. Estas producciones han generado empleo y proyección internacional para las historias nacionales. Uno de sus mayores éxitos, Pan y Circo , conducido por Diego Luna , ganó el Emmy® Internacional 2021 al Mejor Programa de Prime Time en idioma distinto al inglés.

Amazon Prime Video ha desarrollado más de , en colaboración con productoras locales. Estas producciones han generado empleo y proyección internacional para las historias nacionales. Uno de sus mayores éxitos, , conducido por , ganó el al Mejor Programa de Prime Time en idioma distinto al inglés. Audiolibros: Con una biblioteca de más de 50,000 títulos en español, Audible México se consolida como líder global en narración y contenido auditivo.

Una plataforma global para la creatividad

A través de sus servicios Audible, Kindle, Prime Video y Amazon Music, la compañía continúa acercando la cultura y el entretenimiento a millones de personas en todo el mundo, fomentando la creación, distribución y acceso a contenidos diversos que representan la riqueza cultural de cada país.

Consulta el reporte completo aquí 👉 Reporte de Impacto en la Cultura y las Industrias Creativas