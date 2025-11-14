PyMEs aumentan 10% su facturación con TPV en El Buen Fin

Para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que operan con terminales punto de venta (TPV), El Buen Fin marca el inicio de la temporada más fuerte del año. De acuerdo con datos de la Dirección Ejecutiva de PyMEs de Banco Santander México y de Getnet, estas empresas registran en noviembre incrementos superiores al 10 % tanto en facturación como en ticket promedio, respecto al promedio mensual del resto del año.

Marcos Abal, director ejecutivo de PyMEs en Banco Santander México, señaló que este periodo representa una oportunidad estratégica para los negocios que cuentan con TPV. “El Buen Fin abre la mejor temporada del año y los datos muestran que quienes tienen una terminal punto de venta facturan más y elevan el ticket promedio, al poder diversificar sus cobros y procesar transacciones más altas que las empresas que solo aceptan efectivo”, afirmó.

Durante noviembre y diciembre, el Banco y Getnet observan un crecimiento de doble dígito en transacciones, facturación y ventas digitales. Este dinamismo responde al uso creciente de TPV, herramientas de cobro digitales y el avance del comercio electrónico, que se ha consolidado como motor clave para el cierre financiero de año de miles de PyMEs.

La digitalización, clave para la competitividad

La adopción de soluciones digitales —como TPV, pagos con código QR y plataformas de cobro en línea— ha permitido que más negocios profesionalicen su operación, mejoren la administración de ingresos y fortalezcan su actividad económica. Actualmente, una de cada cuatro PyMEs clientes de Santander utiliza alguna solución de cobro del banco.

El acompañamiento bancario, la educación financiera y la digitalización siguen siendo pilares en la estrategia de Santander México para impulsar al sector, que representa más del 90 % del total de empresas en el país y constituye uno de los principales generadores de empleo formal.