index anuncia su histórica 50 Convención Nacional en la Ciudad de México

Bajo el lema “50 años siendo la industria global de México”, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (index) anunció la realización de su 50 Convención Nacional, uno de los encuentros más importantes para el sector industrial y empresarial del país. El evento se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre en la Ciudad de México, consolidándose como un espacio clave para impulsar la competitividad y fortalecer la posición de México en el comercio internacional.

El anuncio fue encabezado por Humberto Martínez Cantú, presidente de index Nacional; Manola Zabalza Aldama, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; Jael Durán López, directora general de index Nacional, y Juan Elyd Sáenz, director del Comité Organizador.

Durante tres días de trabajo, la convención reunirá a empresarios, líderes industriales y funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá, quienes analizarán el escenario actual para la industria manufacturera de exportación, la integración regional mediante el T-MEC y las oportunidades derivadas del nearshoring y el reacomodo de cadenas de suministro.

La agenda contempla conferencias magistrales, paneles temáticos y presentaciones sobre tendencias del sector, políticas públicas y estrategias de competitividad, además de la participación de autoridades que darán a conocer los cambios regulatorios y mejoras para el entorno industrial.

Humberto Martínez Cantú subrayó la relevancia de la convención como un espacio para fortalecer la unidad del sector IMMEX y la relación comercial con Norteamérica: “Es un evento histórico que reúne a la comunidad industrial, empresarial y política del país para definir objetivos que beneficien a millones de trabajadores y fortalezcan la economía nacional”.

El sector manufacturero de exportación representa 62% de las exportaciones de México y 18% del empleo formal, siendo un motor clave para la economía y un factor estratégico en la atracción de inversiones.

Consulta agenda, horarios y detalles en: convencion.index.org.mx

