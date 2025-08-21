Nestlé presenta “Que la mesa vuelva a unirnos”, una iniciativa que invita a reflexionar sobre la convivencia familiar, especialmente en la mesa durante la hora de los alimentos. https://drive.google.com/drive/folders/1vXWCl-uyWiDLuELw-uPE_tRzuw-x8TJX

“En un tiempo en el que las conversaciones y las risas en la mesa son cada vez más valiosas, nuestra iniciativa se presenta como un llamado a redescubrir la esencia de lo que significa ser familia: compartir, escuchar y crear recuerdos juntos”.

“Al lanzar esta iniciativa en el marco de nuestro 95. aniversario, celebramos nuestra rica historia reafirmando el vínculo que siempre nos ha unido: la mesa y nuestro propósito: Desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y las futuras generaciones. Juntos, tenemos la oportunidad de revivir esos momentos entrañables que llenan nuestras vidas de alegría y significado”, expresó Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México.

En un comunicado se indica que, en el marco de su 95 aniversario en México, esta iniciativa reinterpreta el estilo de algunos de los anuncios más icónicos de estos 95 años en México de marcas como Nescafé®, Nesquik®, Dog Chow®, La Lechera®, y Carnation®, para traerlos al presente, integrando los dispositivos en las escenas clásicas, y con ello generar una reflexión sobre cómo han cambiado estos momentos clave en familia.

La iniciativa se acompaña del estudio “Convivencia familiar en las mesas mexicanas”. (LLYC/OFFERWISE, 2025), que analiza la evolución de los hábitos familiares durante los momentos que disfrutamos juntos en la mesa en México, donde se destaca que 9 de cada diez familias encuestadas declaran usar dispositivos cuando comen, entre otros datos clave. https://www.nestle.com.mx/aboutus/95-anos-nestle-en-mexico

Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de crear más momentos de conexión emocional y fortalecer los lazos familiares en torno a la mesa, siendo uno de los espacios más poderosos para fortalecer la conexión familiar. Más allá de los alimentos, ahí se nutren los vínculos, se validan emociones y se construye presencia afectiva.

La iniciativa no solo reafirma el compromiso de Nestlé con las familias mexicanas, sino que también celebra la convivencia familiar y destaca la valiosa oportunidad de crear momentos auténticos y significativos en el hogar. Porque para Nestlé, la Buena Vida es tiempo de calidad en familia y una buena vida se comparte.

Las conclusiones más destacadas del estudio “Convivencia familiar en las mesas mexicanas” son:

92 por ciento de las familias mexicanas que respondieron la encuesta declaran usar dispositivos cuando comen.

75 por ciento de las familias encuestadas, consideran que hablar de sucesos que les pasó durante el día, refuerza su convivencia en la mesa.

Solo el 8 por ciento de las ocasiones en que se utiliza una pantalla en la mesa es para compartir experiencias del día a día.

Cerca de 6 de cada 10 diferencias que se tienen en la mesa, es debido al uso de pantallas o dispositivos.

60 por ciento de los encuestados creen que pondrían más atención a su familia en la mesa durante la hora de los alimentos, si no hubiera dispositivos.

6 de cada 10 mexicanos encuestados declaran que estarían dispuestos a dejar de usar pantallas en la mesa para priorizar a su familia.

“Con la iniciativa ‘Que la mesa vuelva a unirnos’, queremos inspirar un cambio que transforme la manera en que compartimos nuestros momentos más preciados. Es un llamado a priorizar la presencia y a fomentar conexiones auténticas en torno a la mesa”.

“Creemos firmemente que este espacio es el corazón del hogar, donde las risas, las historias y el amor florecen. Juntos, podemos crear un ambiente en el que cada comida se convierta en una celebración de la vida y de los lazos que nos unen”, comentó Ingrid Stowhas, vicepresidenta de Comunicación Corporativa de Nestlé México.